Глава МИД Чехии Липавский: кабмин одобрил заморозку российской госсобственности

15 ноября 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Чехия внесла компании по управлению российскими активами за рубежом в санкционный список Фото: Александр Мамаев © URA.RU Правительство Чехии одобрило заморозку российской государственной собственности. Об этом сообщил МИД страны Ян Липавский. «Сегодня [15 ноября] по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии», — написал политик в соцсети X (бывший Twitter). Правительство утвердило внесение компании по управлению российскими активами за рубежом ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список. Ранее правительство Чехии заморозило имущество российских бизнесменов на десятки миллионов долларов. Премьер-министр страны Петр Фиала уточнил, что принятые меры затронули только предпринимателей, чьи действия тем или иным образом связаны с правительством РФ, передает телеканал 360. Также Прага лишила Москву права пользования банковскими счетами, на которые поступает арендная плата, передает «Национальная служба новостей».

Правительство Чехии одобрило заморозку российской государственной собственности. Об этом сообщил МИД страны Ян Липавский. «Сегодня [15 ноября] по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии», — написал политик в соцсети X (бывший Twitter). Правительство утвердило внесение компании по управлению российскими активами за рубежом ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список. Ранее правительство Чехии заморозило имущество российских бизнесменов на десятки миллионов долларов. Премьер-министр страны Петр Фиала уточнил, что принятые меры затронули только предпринимателей, чьи действия тем или иным образом связаны с правительством РФ, передает телеканал 360. Также Прага лишила Москву права пользования банковскими счетами, на которые поступает арендная плата, передает «Национальная служба новостей».