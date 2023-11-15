15 ноября 2023

Глава МИД Чехии Липавский: кабмин одобрил заморозку российской госсобственности

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по делам квартальных. Екатеринбург, список
Чехия внесла компании по управлению российскими активами за рубежом в санкционный список Фото:

Правительство Чехии одобрило заморозку российской государственной собственности. Об этом сообщил МИД страны Ян Липавский.

«Сегодня [15 ноября] по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии», — написал политик в соцсети X (бывший Twitter). Правительство утвердило внесение компании по управлению российскими активами за рубежом ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список.

Ранее правительство Чехии заморозило имущество российских бизнесменов на десятки миллионов долларов. Премьер-министр страны Петр Фиала уточнил, что принятые меры затронули только предпринимателей, чьи действия тем или иным образом связаны с правительством РФ, передает телеканал 360. Также Прага лишила Москву права пользования банковскими счетами, на которые поступает арендная плата, передает «Национальная служба новостей».

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Правительство Чехии одобрило заморозку российской государственной собственности. Об этом сообщил МИД страны Ян Липавский. «Сегодня [15 ноября] по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии», — написал политик в соцсети X (бывший Twitter). Правительство утвердило внесение компании по управлению российскими активами за рубежом ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список. Ранее правительство Чехии заморозило имущество российских бизнесменов на десятки миллионов долларов. Премьер-министр страны Петр Фиала уточнил, что принятые меры затронули только предпринимателей, чьи действия тем или иным образом связаны с правительством РФ, передает телеканал 360. Также Прага лишила Москву права пользования банковскими счетами, на которые поступает арендная плата, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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