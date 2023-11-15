15 ноября 2023

В Екатеринбурге студентов УрФУ экстренно переселили из общежития. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Екатеринбург, коридор, общежитие
В общежитии УрФУ произошел потоп, рассказал студент вуза Фото:

В екатеринбургском общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) №13 студентов экстренно переселили в другие общежития из-за проблем с крышей здания. Об этом рассказали студенты вуза.

«В общежитии УрФУ №13 обвалилась крыша, студентов живущих на девятом и восьмом этажах экстренно переселили в другие общежития. Кровля обвалилась в правом крыле здания на Комсомольской,66а», — пишет telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» со ссылкой на студента университета.

По его словам, на девятом этаже здания отключен свет, а на общей кухне произошел потоп. «Пострадавших не было», добавил очевидец. В пресс-службе УрФУ сообщили, что крыша здания протекла. Подробности происшествия станут известны 16 ноября.

Ранее URA.RU писало, что со студентов Уральского федерального университета, переселившихся в новые общежития, потребовали платить за эксплуатацию бытовых вещей. Стоимость дополнительных услуг доходит до 1,5 тысяч рублей в месяц.

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В екатеринбургском общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) №13 студентов экстренно переселили в другие общежития из-за проблем с крышей здания. Об этом рассказали студенты вуза. «В общежитии УрФУ №13 обвалилась крыша, студентов живущих на девятом и восьмом этажах экстренно переселили в другие общежития. Кровля обвалилась в правом крыле здания на Комсомольской,66а», — пишет telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» со ссылкой на студента университета. По его словам, на девятом этаже здания отключен свет, а на общей кухне произошел потоп. «Пострадавших не было», добавил очевидец. В пресс-службе УрФУ сообщили, что крыша здания протекла. Подробности происшествия станут известны 16 ноября. Ранее URA.RU писало, что со студентов Уральского федерального университета, переселившихся в новые общежития, потребовали платить за эксплуатацию бытовых вещей. Стоимость дополнительных услуг доходит до 1,5 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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