В екатеринбургском общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) №13 студентов экстренно переселили в другие общежития из-за проблем с крышей здания. Об этом рассказали студенты вуза.
«В общежитии УрФУ №13 обвалилась крыша, студентов живущих на девятом и восьмом этажах экстренно переселили в другие общежития. Кровля обвалилась в правом крыле здания на Комсомольской,66а», — пишет telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» со ссылкой на студента университета.
По его словам, на девятом этаже здания отключен свет, а на общей кухне произошел потоп. «Пострадавших не было», добавил очевидец. В пресс-службе УрФУ сообщили, что крыша здания протекла. Подробности происшествия станут известны 16 ноября.
Ранее URA.RU писало, что со студентов Уральского федерального университета, переселившихся в новые общежития, потребовали платить за эксплуатацию бытовых вещей. Стоимость дополнительных услуг доходит до 1,5 тысяч рублей в месяц.
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