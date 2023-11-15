В Екатеринбурге студентов УрФУ экстренно переселили из общежития. Фото

16 ноября 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

В общежитии УрФУ произошел потоп, рассказал студент вуза Фото: Илья Московец © URA.RU В екатеринбургском общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) №13 студентов экстренно переселили в другие общежития из-за проблем с крышей здания. Об этом рассказали студенты вуза. «В общежитии УрФУ №13 обвалилась крыша, студентов живущих на девятом и восьмом этажах экстренно переселили в другие общежития. Кровля обвалилась в правом крыле здания на Комсомольской,66а», — пишет telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» со ссылкой на студента университета. По его словам, на девятом этаже здания отключен свет, а на общей кухне произошел потоп. «Пострадавших не было», добавил очевидец. В пресс-службе УрФУ сообщили, что крыша здания протекла. Подробности происшествия станут известны 16 ноября. Ранее URA.RU писало, что со студентов Уральского федерального университета, переселившихся в новые общежития, потребовали платить за эксплуатацию бытовых вещей. Стоимость дополнительных услуг доходит до 1,5 тысяч рублей в месяц. Фото: telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» https://t.me/SvetEKB/52499 Фото: telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» https://t.me/SvetEKB/52499

В екатеринбургском общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) №13 студентов экстренно переселили в другие общежития из-за проблем с крышей здания. Об этом рассказали студенты вуза. «В общежитии УрФУ №13 обвалилась крыша, студентов живущих на девятом и восьмом этажах экстренно переселили в другие общежития. Кровля обвалилась в правом крыле здания на Комсомольской,66а», — пишет telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» со ссылкой на студента университета. По его словам, на девятом этаже здания отключен свет, а на общей кухне произошел потоп. «Пострадавших не было», добавил очевидец. В пресс-службе УрФУ сообщили, что крыша здания протекла. Подробности происшествия станут известны 16 ноября. Ранее URA.RU писало, что со студентов Уральского федерального университета, переселившихся в новые общежития, потребовали платить за эксплуатацию бытовых вещей. Стоимость дополнительных услуг доходит до 1,5 тысяч рублей в месяц.