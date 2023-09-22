Со студентов УрФУ потребовали деньги за коврики в новых общежитиях

Обстановка в новых общежитиях выглядит роскошной, но за нее надо платить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студентов Уральского федерального университета (УрФУ), переселившихся в новые общежития возле аэропорта Кольцово, заставляют платить за пользование чайником, холодильником, шторами, ковриком в ванной и прочими бытовыми вещами. Один из жильцов рассказал URA.RU, что руководство вуза заставляет учащихся подписать договоры, по которым они каждый месяц должны вносить полторы тысяч рублей за допуслуги.

«Нас вынуждают подписать дополнительный договор, по которому мы должны ежемесячно платить 1 475 рублей за пользование бытовыми предметами и техникой. Он идет в дополнение к основному договору. Руководство говорит, что отказаться от допсоглашения нельзя», — объяснил студент, который предпочел не называть свое имя.

Молодого человека смутил перечень предметов, за пользование которыми с него будут взимать деньги. Документ имеется в распоряжении агентства. Так, в списке значатся варочные поверхности, вытяжки, электрочайник, холодильник, шторы, коврик в душе, зеркало с полкой и жалюзи на окне. «Мне было бы удобнее отказаться от допуслуг и привезти, например, свой чайник. Но собственную бытовую технику в общагу привезти запретили», — продолжает собеседник.

Навязывание дополнительных услуг не понравилось и некоторым другим студентам. Второй собеседник обратил внимание на то, что в старых общежитиях УрФУ тоже стояли плиты и холодильники, но ими пользовались бесплатно.

«В старых общагах были большие холодильники, а тут один минибар на двоих. В морозилку еле влезает пачка пельменей. Раньше из центра до универа можно было за 20 минут дойти, а сейчас добираемся на автобусах час. Да и магазинов здесь нет, продукты возим из города», — пожаловался второй студент.

Ребята добавили, что с дополнительными услугами в целом у них ежемесячно будет уходить на оплату 2,5-3 тысячи рублей. Это больше стипендии, которую с нынешнего года студентам урезали до 2300 рублей. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу УрФУ. Ответ на момент публикации не поступил.

О переселении студентов УрФУ в новые общежития на Новокольцовском тракте заговорили летом. Не всем учащимся эта идея пришлась по душе. Некоторые выступили против грядущего переезда, заявив, что «лучше жить с тараканами, но в центре».