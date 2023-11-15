ERR: Balticconnector повредили рядом с двумя нитками «Северного потока»

16 ноября 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Balticconnector повредили рядом с нитками российско-германского газопровода Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Газопровод Balticconnector был поврежден недалеко от двух ниток российско-германского «Северного потока». Информацию об этом опубликовал портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. «По данным эстонской энергетической компании Elering, Balticconnector был поврежден между двумя нитками A и B российско-германского газопровода „Северный поток-1“ (Nord Stream). Расстояние между ними составляет 900 метров, ближе всего точка разрыва находится к нитке А „Северного потока-1“. Этот факт до сих пор был неизвестен общественности», — говорится в сообщении портала ERR . Днем 8 октября финский оператор Gasgrid сообщил о падении давления в газопроводе Balticconnector. По информации компании, причиной могла стать утечка. Как заявлял гендиректор Gasgrid Янне Гренлунд, работа газопровода может быть восстановлена через несколько месяцев. Самым ранним сроком он назвал конец зимы, передает «Национальная служба новостей».

Газопровод Balticconnector был поврежден недалеко от двух ниток российско-германского «Северного потока». Информацию об этом опубликовал портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. «По данным эстонской энергетической компании Elering, Balticconnector был поврежден между двумя нитками A и B российско-германского газопровода „Северный поток-1“ (Nord Stream). Расстояние между ними составляет 900 метров, ближе всего точка разрыва находится к нитке А „Северного потока-1“. Этот факт до сих пор был неизвестен общественности», — говорится в сообщении портала ERR. Днем 8 октября финский оператор Gasgrid сообщил о падении давления в газопроводе Balticconnector. По информации компании, причиной могла стать утечка. Как заявлял гендиректор Gasgrid Янне Гренлунд, работа газопровода может быть восстановлена через несколько месяцев. Самым ранним сроком он назвал конец зимы, передает «Национальная служба новостей».