15 ноября 2023

ERR: Balticconnector повредили рядом с двумя нитками «Северного потока»

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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Balticconnector повредили рядом с нитками российско-германского газопровода Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Газопровод Balticconnector был поврежден недалеко от двух ниток российско-германского «Северного потока». Информацию об этом опубликовал портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

«По данным эстонской энергетической компании Elering, Balticconnector был поврежден между двумя нитками A и B российско-германского газопровода „Северный поток-1“ (Nord Stream). Расстояние между ними составляет 900 метров, ближе всего точка разрыва находится к нитке А „Северного потока-1“. Этот факт до сих пор был неизвестен общественности», — говорится в сообщении портала ERR.

Днем 8 октября финский оператор Gasgrid сообщил о падении давления в газопроводе Balticconnector. По информации компании, причиной могла стать утечка. Как заявлял гендиректор Gasgrid Янне Гренлунд, работа газопровода может быть восстановлена через несколько месяцев. Самым ранним сроком он назвал конец зимы, передает «Национальная служба новостей».

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Газопровод Balticconnector был поврежден недалеко от двух ниток российско-германского «Северного потока». Информацию об этом опубликовал портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. «По данным эстонской энергетической компании Elering, Balticconnector был поврежден между двумя нитками A и B российско-германского газопровода „Северный поток-1“ (Nord Stream). Расстояние между ними составляет 900 метров, ближе всего точка разрыва находится к нитке А „Северного потока-1“. Этот факт до сих пор был неизвестен общественности», — говорится в сообщении портала ERR. Днем 8 октября финский оператор Gasgrid сообщил о падении давления в газопроводе Balticconnector. По информации компании, причиной могла стать утечка. Как заявлял гендиректор Gasgrid Янне Гренлунд, работа газопровода может быть восстановлена через несколько месяцев. Самым ранним сроком он назвал конец зимы, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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