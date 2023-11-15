В школе Нижневартовска во время урока протек потолок. Видео

В Нижневартовске во время урока в кабинете прорвало трубу

16 ноября 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске во время урока в школе №42 протек потолок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) в школе №42 во время урока по ОБЖ начал протекать потолок. Об этом сообщили учащиеся школы. «Кому-то дождь внутри школы испортил одежду — вода текла ржавая, несколько капель и белая кофта стала желтой», — пожаловались дети в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». По их словам, дыре на потолке, из которой течет вода, почти год, однако руководство школы якобы оттягивает ремонт. Учащиеся засняли видео, на котором видно, как течет вода с разрушенного потолка. Школьники рассказали, что с самого утра 14 ноября повсюду стояли тазики и ведра, куда во время занятий капала вода. URA.RU направило запрос в общеобразовательное учреждение города. Ответ на него ожидается.

В Нижневартовске (ХМАО) в школе №42 во время урока по ОБЖ начал протекать потолок. Об этом сообщили учащиеся школы. «Кому-то дождь внутри школы испортил одежду — вода текла ржавая, несколько капель и белая кофта стала желтой», — пожаловались дети в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». По их словам, дыре на потолке, из которой течет вода, почти год, однако руководство школы якобы оттягивает ремонт. Учащиеся засняли видео, на котором видно, как течет вода с разрушенного потолка. Школьники рассказали, что с самого утра 14 ноября повсюду стояли тазики и ведра, куда во время занятий капала вода. URA.RU направило запрос в общеобразовательное учреждение города. Ответ на него ожидается.