В Нижневартовске (ХМАО) в школе №42 во время урока по ОБЖ начал протекать потолок. Об этом сообщили учащиеся школы.
«Кому-то дождь внутри школы испортил одежду — вода текла ржавая, несколько капель и белая кофта стала желтой», — пожаловались дети в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». По их словам, дыре на потолке, из которой течет вода, почти год, однако руководство школы якобы оттягивает ремонт.
Учащиеся засняли видео, на котором видно, как течет вода с разрушенного потолка. Школьники рассказали, что с самого утра 14 ноября повсюду стояли тазики и ведра, куда во время занятий капала вода.
URA.RU направило запрос в общеобразовательное учреждение города. Ответ на него ожидается.
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