Собчак высказалась об отмене концертов Моргенштерна* в Дубае

16 ноября 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Собчак заявила, что отмена концертов Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) не связана с их интервью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что интервью с рэпером Моргенштерном (признан Минюстом РФ иноагентом) не стало причиной отмены концертов исполнителя в Дубае (ОАЭ). Об этом она заявила в своем telegram-канале. «Вышла информация, что после интервью со мной Моргенштерну (признан Минюстом РФ иноагентом) запретили давать концерты в Дубае, а также его добавили в блэк-лист из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. Так вот — это неправда. Интервью тут не при чем, и дата его выхода тоже», — написала Собчак в своем telegram-канале. Ранее рэпер дал интервью Собчак. Во время беседы он заявил о простоте обхода ограничений на территории ОАЭ. Спустя некоторое время правительство государства внесло его в черный список. Такое решение было принято из-за статуса иноагента. Уточняется, что рэпер планировал выступить в клубе Billionaire 10 ноября, но за несколько часов до мероприятия организаторам позвонили из службы безопасности Дубая и заявили, что концерта не будет. *Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.

Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что интервью с рэпером Моргенштерном (признан Минюстом РФ иноагентом) не стало причиной отмены концертов исполнителя в Дубае (ОАЭ). Об этом она заявила в своем telegram-канале. «Вышла информация, что после интервью со мной Моргенштерну (признан Минюстом РФ иноагентом) запретили давать концерты в Дубае, а также его добавили в блэк-лист из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. Так вот — это неправда. Интервью тут не при чем, и дата его выхода тоже», — написала Собчак в своем telegram-канале. Ранее рэпер дал интервью Собчак. Во время беседы он заявил о простоте обхода ограничений на территории ОАЭ. Спустя некоторое время правительство государства внесло его в черный список. Такое решение было принято из-за статуса иноагента. Уточняется, что рэпер планировал выступить в клубе Billionaire 10 ноября, но за несколько часов до мероприятия организаторам позвонили из службы безопасности Дубая и заявили, что концерта не будет. *Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.