15 ноября 2023

Собчак высказалась об отмене концертов Моргенштерна* в Дубае

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Бизнес-форум "Амоконф". Екатеринбург, собчак ксения, портрет
Собчак заявила, что отмена концертов Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) не связана с их интервью Фото:

Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что интервью с рэпером Моргенштерном (признан Минюстом РФ иноагентом) не стало причиной отмены концертов исполнителя в Дубае (ОАЭ). Об этом она заявила в своем telegram-канале.

«Вышла информация, что после интервью со мной Моргенштерну (признан Минюстом РФ иноагентом) запретили давать концерты в Дубае, а также его добавили в блэк-лист из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. Так вот — это неправда. Интервью тут не при чем, и дата его выхода тоже», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Ранее рэпер дал интервью Собчак. Во время беседы он заявил о простоте обхода ограничений на территории ОАЭ. Спустя некоторое время правительство государства внесло его в черный список. Такое решение было принято из-за статуса иноагента. Уточняется, что рэпер планировал выступить в клубе Billionaire 10 ноября, но за несколько часов до мероприятия организаторам позвонили из службы безопасности Дубая и заявили, что концерта не будет.

*Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.

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Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что интервью с рэпером Моргенштерном (признан Минюстом РФ иноагентом) не стало причиной отмены концертов исполнителя в Дубае (ОАЭ). Об этом она заявила в своем telegram-канале. «Вышла информация, что после интервью со мной Моргенштерну (признан Минюстом РФ иноагентом) запретили давать концерты в Дубае, а также его добавили в блэк-лист из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. Так вот — это неправда. Интервью тут не при чем, и дата его выхода тоже», — написала Собчак в своем telegram-канале. Ранее рэпер дал интервью Собчак. Во время беседы он заявил о простоте обхода ограничений на территории ОАЭ. Спустя некоторое время правительство государства внесло его в черный список. Такое решение было принято из-за статуса иноагента. Уточняется, что рэпер планировал выступить в клубе Billionaire 10 ноября, но за несколько часов до мероприятия организаторам позвонили из службы безопасности Дубая и заявили, что концерта не будет. *Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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