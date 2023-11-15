Mash: в Дубае отменили все концерты Моргенштерна* из-за статуса иноагента

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Иноагент Моргенштерн не сможет проводить массовые мероприятия в ОАЭ Фото:

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов внесло в черный список рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) из-за его статуса. В связи с этим концерт артиста в Дубае был отменен, передает telegram-канал Mash.

«Концерты Моргенштерна в Дубае — все. <…> Правительство ОАЭ закинуло артиста в блэк-лист из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что рэпер планировал выступить в дубайском клубе Billionaire 10 ноября. Однако за несколько часов до мероприятия организаторам позвонили из службы безопасности Дубая и заявили, что концерта не будет. При этом сам артист объяснил отмену выступления плохим самочувствием.

В Mash также заявили, что теперь музыкант может проводить только частные мероприятия в ОАЭ. Эти сведения также подтвердили организаторы его концертов, однако позже они удалили все переписки с журналистами из telegram-канала.

Ранее рэпер дал интервью журналистке Ксении Собчак. Во время беседы он заявил о простоте обхода ограничений на территории ОАЭ.

*Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом

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Правительство Объединенных Арабских Эмиратов внесло в черный список рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) из-за его статуса. В связи с этим концерт артиста в Дубае был отменен, передает telegram-канал Mash. «Концерты Моргенштерна в Дубае — все. <…> Правительство ОАЭ закинуло артиста в блэк-лист из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов», — написали в telegram-канале. Уточняется, что рэпер планировал выступить в дубайском клубе Billionaire 10 ноября. Однако за несколько часов до мероприятия организаторам позвонили из службы безопасности Дубая и заявили, что концерта не будет. При этом сам артист объяснил отмену выступления плохим самочувствием. В Mash также заявили, что теперь музыкант может проводить только частные мероприятия в ОАЭ. Эти сведения также подтвердили организаторы его концертов, однако позже они удалили все переписки с журналистами из telegram-канала. Ранее рэпер дал интервью журналистке Ксении Собчак. Во время беседы он заявил о простоте обхода ограничений на территории ОАЭ. *Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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