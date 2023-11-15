Mash: в Дубае отменили все концерты Моргенштерна* из-за статуса иноагента

15 ноября 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Иноагент Моргенштерн не сможет проводить массовые мероприятия в ОАЭ Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Правительство Объединенных Арабских Эмиратов внесло в черный список рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) из-за его статуса. В связи с этим концерт артиста в Дубае был отменен, передает telegram-канал Mash. «Концерты Моргенштерна в Дубае — все. <…> Правительство ОАЭ закинуло артиста в блэк-лист из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов», — написали в telegram-канале. Уточняется, что рэпер планировал выступить в дубайском клубе Billionaire 10 ноября. Однако за несколько часов до мероприятия организаторам позвонили из службы безопасности Дубая и заявили, что концерта не будет. При этом сам артист объяснил отмену выступления плохим самочувствием. В Mash также заявили, что теперь музыкант может проводить только частные мероприятия в ОАЭ. Эти сведения также подтвердили организаторы его концертов, однако позже они удалили все переписки с журналистами из telegram-канала. Ранее рэпер дал интервью журналистке Ксении Собчак. Во время беседы он заявил о простоте обхода ограничений на территории ОАЭ. *Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов внесло в черный список рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) из-за его статуса. В связи с этим концерт артиста в Дубае был отменен, передает telegram-канал Mash. «Концерты Моргенштерна в Дубае — все. <…> Правительство ОАЭ закинуло артиста в блэк-лист из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов», — написали в telegram-канале. Уточняется, что рэпер планировал выступить в дубайском клубе Billionaire 10 ноября. Однако за несколько часов до мероприятия организаторам позвонили из службы безопасности Дубая и заявили, что концерта не будет. При этом сам артист объяснил отмену выступления плохим самочувствием. В Mash также заявили, что теперь музыкант может проводить только частные мероприятия в ОАЭ. Эти сведения также подтвердили организаторы его концертов, однако позже они удалили все переписки с журналистами из telegram-канала. Ранее рэпер дал интервью журналистке Ксении Собчак. Во время беседы он заявил о простоте обхода ограничений на территории ОАЭ. *Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом