15 ноября 2023

Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Конфликт между Украиной и Россией нужно закончить, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Конфликт между Украиной и Россией необходимо закончить, а не заморозить. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — сказал Зеленский. Видеозапись с заявлением опубликована на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам президента Украины, страна понесет потери даже в случае приостановки конфликта. Однако есть вероятность его возобновления в любое время.

До этого журналисты сообщали, что конфликт на Украине может перейти в стадию замороженного конфликта. Но это не пойдет на пользу ни Киеву, ни его западным союзникам. Все потому, что санкции останутся в силе, а восстанавливать инфраструктуру будет сложнее, передает RT. По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, заявления о «заморозке конфликта» опасны, так как подобный сценарий приведет к катастрофическим последствиям, передает телеканал 360.

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Конфликт между Украиной и Россией необходимо закончить, а не заморозить. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — сказал Зеленский. Видеозапись с заявлением опубликована на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По словам президента Украины, страна понесет потери даже в случае приостановки конфликта. Однако есть вероятность его возобновления в любое время. До этого журналисты сообщали, что конфликт на Украине может перейти в стадию замороженного конфликта. Но это не пойдет на пользу ни Киеву, ни его западным союзникам. Все потому, что санкции останутся в силе, а восстанавливать инфраструктуру будет сложнее, передает RT. По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, заявления о «заморозке конфликта» опасны, так как подобный сценарий приведет к катастрофическим последствиям, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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