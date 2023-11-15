Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине

16 ноября 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

Конфликт между Украиной и Россией нужно закончить, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт между Украиной и Россией необходимо закончить, а не заморозить. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — сказал Зеленский. Видеозапись с заявлением опубликована на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По словам президента Украины, страна понесет потери даже в случае приостановки конфликта. Однако есть вероятность его возобновления в любое время. До этого журналисты сообщали, что конфликт на Украине может перейти в стадию замороженного конфликта. Но это не пойдет на пользу ни Киеву, ни его западным союзникам. Все потому, что санкции останутся в силе, а восстанавливать инфраструктуру будет сложнее, передает RT. По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, заявления о «заморозке конфликта» опасны, так как подобный сценарий приведет к катастрофическим последствиям, передает телеканал 360.

Конфликт между Украиной и Россией необходимо закончить, а не заморозить. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — сказал Зеленский. Видеозапись с заявлением опубликована на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По словам президента Украины, страна понесет потери даже в случае приостановки конфликта. Однако есть вероятность его возобновления в любое время. До этого журналисты сообщали, что конфликт на Украине может перейти в стадию замороженного конфликта. Но это не пойдет на пользу ни Киеву, ни его западным союзникам. Все потому, что санкции останутся в силе, а восстанавливать инфраструктуру будет сложнее, передает RT. По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, заявления о «заморозке конфликта» опасны, так как подобный сценарий приведет к катастрофическим последствиям, передает телеканал 360.