15 ноября 2023

Ветеранам разрешат покупать оружие без стажа и обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Для ветеранов в России упростят продажу оружия Фото:

В России для ветеранов боевых действий планируется упростить процедуру получения разрешения на оружие. Ветераны смогут покупать оружие без прохождения обучения и стажа. Соответствующий законопроект подготовил зампред комитета по безопасности, депутат от «Единой России» Анатолий Выборнов.

«Именно эти люди (ветераны — прим. URA.RU) наиболее ответственно относятся к эксплуатации и хранению боевого оружия. Чтобы повысить к ним доверие со стороны государства и общества, предлагается внести данные (разрешение покупать оружие без стажа и обучения — прим. URA.RU) изменения», — передают «Известия» слова Выборнова.

Росгвардия в октябре 2021 года предлагала законопроект, согласно которому граждане, не прошедшие проверку ФСБ и МВД России, могли лишиться права на получение лицензии на приобретение оружия. Законопроект публиковался на портале проектов нормативных правовых актов, передает «Национальная служба новостей».

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В России для ветеранов боевых действий планируется упростить процедуру получения разрешения на оружие. Ветераны смогут покупать оружие без прохождения обучения и стажа. Соответствующий законопроект подготовил зампред комитета по безопасности, депутат от «Единой России» Анатолий Выборнов. «Именно эти люди (ветераны — прим. URA.RU) наиболее ответственно относятся к эксплуатации и хранению боевого оружия. Чтобы повысить к ним доверие со стороны государства и общества, предлагается внести данные (разрешение покупать оружие без стажа и обучения — прим. URA.RU) изменения», — передают «Известия» слова Выборнова. Росгвардия в октябре 2021 года предлагала законопроект, согласно которому граждане, не прошедшие проверку ФСБ и МВД России, могли лишиться права на получение лицензии на приобретение оружия. Законопроект публиковался на портале проектов нормативных правовых актов, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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