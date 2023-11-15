Аналитики выявили зависимость челябинцев от кофе

Более трети опрошенных жителей Челябинска являются кофеманами

Многим челябинцам для продуктивной работы требуется кофе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Более трети опрошенных жителей Челябинска являются кофеманами и не могут начать рабочий день без этого напитка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«Более 38% опрошенных жителей Челябинска не могут начать день продуктивно без чашки кофе. При этом почти столько же людей (35%) заявили, что пьют более трех порций бодрящего напитка в день», — заявляют аналитики, ссылаясь на результаты совместного исследования с «Бургер Кингом».

Помимо заядлых любителей кофе, еще 12% челябинцев отмечают, что делают кофе-брейки во время рабочего дня. Женщины в большей степени замечают связь между своей продуктивностью и утренним кофе (37% против 26% среди мужчин).

Почти треть (30%) участников опроса из Челябинска заявили, что не обращают внимание на траты на кофе. 39% респондентов думают, что расходы на бодрящий напиток вполне оправданы. И лишь 10% считают его покупку нецелесообразной.