15 ноября 2023

Аналитики выявили зависимость челябинцев от кофе

Более трети опрошенных жителей Челябинска являются кофеманами
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня DUO в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, капучино, кофейня, чашка, кофе, кофейня дуо, duo coffee
Многим челябинцам для продуктивной работы требуется кофе Фото:

Более трети опрошенных жителей Челябинска являются кофеманами и не могут начать рабочий день без этого напитка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«Более 38% опрошенных жителей Челябинска не могут начать день продуктивно без чашки кофе. При этом почти столько же людей (35%) заявили, что пьют более трех порций бодрящего напитка в день», — заявляют аналитики, ссылаясь на результаты совместного исследования с «Бургер Кингом».

Помимо заядлых любителей кофе, еще 12% челябинцев отмечают, что делают кофе-брейки во время рабочего дня. Женщины в большей степени замечают связь между своей продуктивностью и утренним кофе (37% против 26% среди мужчин).

Почти треть (30%) участников опроса из Челябинска заявили, что не обращают внимание на траты на кофе. 39% респондентов думают, что расходы на бодрящий напиток вполне оправданы. И лишь 10% считают его покупку нецелесообразной.

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Более трети опрошенных жителей Челябинска являются кофеманами и не могут начать рабочий день без этого напитка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Более 38% опрошенных жителей Челябинска не могут начать день продуктивно без чашки кофе. При этом почти столько же людей (35%) заявили, что пьют более трех порций бодрящего напитка в день», — заявляют аналитики, ссылаясь на результаты совместного исследования с «Бургер Кингом». Помимо заядлых любителей кофе, еще 12% челябинцев отмечают, что делают кофе-брейки во время рабочего дня. Женщины в большей степени замечают связь между своей продуктивностью и утренним кофе (37% против 26% среди мужчин). Почти треть (30%) участников опроса из Челябинска заявили, что не обращают внимание на траты на кофе. 39% респондентов думают, что расходы на бодрящий напиток вполне оправданы. И лишь 10% считают его покупку нецелесообразной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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