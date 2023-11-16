На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в аварии погиб водитель. Фото

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В аварии погиб житель Сургута Фото:

На 529-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись две машины. Один из водителей, житель Сургута, погиб. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.

«Lada Granta и Toyota Land Cruiser столкнулись 15 ноября вечером на 529-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Предварительно, один из водителей выехал на встречную полосу. В ДТП погиб 47-летний водитель Lada, житель Сургута», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По словам представителей ведомства, в ДТП пострадали 50-летний водитель и 42-летний пассажир Toyota, жители Челябинска. Обстоятельства трагедии выясняются. Известно, что оба водителя в этом году привлекались к административной ответственности за превышение скорости: водитель Toyota — десять раз, водитель Lada — три раза.

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На 529-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись две машины. Один из водителей, житель Сургута, погиб. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Lada Granta и Toyota Land Cruiser столкнулись 15 ноября вечером на 529-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Предварительно, один из водителей выехал на встречную полосу. В ДТП погиб 47-летний водитель Lada, житель Сургута», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам представителей ведомства, в ДТП пострадали 50-летний водитель и 42-летний пассажир Toyota, жители Челябинска. Обстоятельства трагедии выясняются. Известно, что оба водителя в этом году привлекались к административной ответственности за превышение скорости: водитель Toyota — десять раз, водитель Lada — три раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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