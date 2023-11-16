Американский президент Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Это произошло во время пресс-конференции после двухсторонних переговоров между лидерами стран в Сан-Франциско.
«Ну послушайте, он [Си Цзиньпин] им является [диктатором]. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», — подчеркнул Джо Байден во время
Американский президент не в первый раз называет Си Цзиньпина диктатором. Перед встречей с председателем КНР Байден говорил, что у Китая серьезные проблемы. При этом в ходе переговоров Си Цзиньпин уточнил, что отношения между Китаем и США являются самыми важными для мирового сообщества. Лидеры стран договорились возобновить военное сотрудничество.
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