Байден назвал Си Цзиньпина диктатором спустя три часа после встречи с ним. Видео

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин является диктатором, заявил Джо Байден после встречи с ним Фото:

Американский президент Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Это произошло во время пресс-конференции после двухсторонних переговоров между лидерами стран в Сан-Франциско.

«Ну послушайте, он [Си Цзиньпин] им является [диктатором]. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», — подчеркнул Джо Байден во время пресс-конференции на полях саммита АТЭС. Ее трансляция велась на youtube-канале.

Американский президент не в первый раз называет Си Цзиньпина диктатором. Перед встречей с председателем КНР Байден говорил, что у Китая серьезные проблемы. При этом в ходе переговоров Си Цзиньпин уточнил, что отношения между Китаем и США являются самыми важными для мирового сообщества. Лидеры стран договорились возобновить военное сотрудничество.

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Американский президент Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Это произошло во время пресс-конференции после двухсторонних переговоров между лидерами стран в Сан-Франциско. «Ну послушайте, он [Си Цзиньпин] им является [диктатором]. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей», — подчеркнул Джо Байден во время пресс-конференции на полях саммита АТЭС. Ее трансляция велась на youtube-канале. Американский президент не в первый раз называет Си Цзиньпина диктатором. Перед встречей с председателем КНР Байден говорил, что у Китая серьезные проблемы. При этом в ходе переговоров Си Цзиньпин уточнил, что отношения между Китаем и США являются самыми важными для мирового сообщества. Лидеры стран договорились возобновить военное сотрудничество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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