СБ ООН принял резолюцию о перемирии в секторе Газа

Совбез ООН принял резолюцию о перемирии на Ближнем Востоке с целью оказания гуманитарной помощи Фото: Министерство обороны Израиля

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Совет безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом о перемирии между палестинскими боевиками ХАМАС и Израилем. Об этом стало известно в ходе заседания международной организации.

За резолюцию проголосовали 12 стран. Трое воздержались. Трансляция проводилась на официальном сайте ООН. Отмечается, что целью инициативы является дать передышку гуманитарным организациям, чтобы они могли предоставить необходимое продовольствие всем нуждающимся в секторе Газа.

В ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя также призывал к немедленному перемирию в секторе Газа. Однако поправка не была одобрена, так как за предложение выступили только пять стран.

ХАМАС атаковал Израиль 7 октября, после чего Армия обороны страны (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи». Затем она перешла в полноценную войну. В настоящий момент израильские военные ворвались в Газу, сообщает «Национальная служба новостей». Россия выступает за прекращение конфликта и создание суверенного государства Палестина, передает РАПСИ.