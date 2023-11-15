15 ноября 2023

В челябинские леса вернулись грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Челябинск, грибы
В парке «Таганай» снова начали расти грибы Фото:

В национальном парке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) вновь начали расти грибы. Об этом URA.RU сообщили 16 ноября в пресс-службе учреждения.

«Они все еще здесь. И бьют свой же рекорд — таганайские грибы, пережившие первый визит зимы, при ее кратком отступлении тут же выскочили на теплый лесной полог», — рассказали в пресс-службе.

В «Таганае» отметили, что самый поздний уход грибов был замечен 31 октября в 2008 году. Сейчас в лесу нацпарка растут лисички, ежовики и свинушки. Там уточнили, что собирать из плодоносящих сейчас грибов можно лисички, а вот свинушки в это время года усилили свои ядовитые свойства и являются смертельно опасными.

Грибы вновь начали расти после потепления
Грибы вновь начали расти после потепления
Последний раз рекорд плодоношения был установлен в 2008 году, тогда грибы росли до 31 октября
Последний раз рекорд плодоношения был установлен в 2008 году, тогда грибы росли до 31 октября

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В национальном парке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) вновь начали расти грибы. Об этом URA.RU сообщили 16 ноября в пресс-службе учреждения. «Они все еще здесь. И бьют свой же рекорд — таганайские грибы, пережившие первый визит зимы, при ее кратком отступлении тут же выскочили на теплый лесной полог», — рассказали в пресс-службе. В «Таганае» отметили, что самый поздний уход грибов был замечен 31 октября в 2008 году. Сейчас в лесу нацпарка растут лисички, ежовики и свинушки. Там уточнили, что собирать из плодоносящих сейчас грибов можно лисички, а вот свинушки в это время года усилили свои ядовитые свойства и являются смертельно опасными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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