В челябинские леса вернулись грибы. Фото

16 ноября 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

В парке «Таганай» снова начали расти грибы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В национальном парке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) вновь начали расти грибы. Об этом URA.RU сообщили 16 ноября в пресс-службе учреждения. «Они все еще здесь. И бьют свой же рекорд — таганайские грибы, пережившие первый визит зимы, при ее кратком отступлении тут же выскочили на теплый лесной полог», — рассказали в пресс-службе. В «Таганае» отметили, что самый поздний уход грибов был замечен 31 октября в 2008 году. Сейчас в лесу нацпарка растут лисички, ежовики и свинушки. Там уточнили, что собирать из плодоносящих сейчас грибов можно лисички, а вот свинушки в это время года усилили свои ядовитые свойства и являются смертельно опасными. Грибы вновь начали расти после потепления фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» Последний раз рекорд плодоношения был установлен в 2008 году, тогда грибы росли до 31 октября фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

В национальном парке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) вновь начали расти грибы. Об этом URA.RU сообщили 16 ноября в пресс-службе учреждения. «Они все еще здесь. И бьют свой же рекорд — таганайские грибы, пережившие первый визит зимы, при ее кратком отступлении тут же выскочили на теплый лесной полог», — рассказали в пресс-службе. В «Таганае» отметили, что самый поздний уход грибов был замечен 31 октября в 2008 году. Сейчас в лесу нацпарка растут лисички, ежовики и свинушки. Там уточнили, что собирать из плодоносящих сейчас грибов можно лисички, а вот свинушки в это время года усилили свои ядовитые свойства и являются смертельно опасными.