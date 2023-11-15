15 ноября 2023

Пермячку, которая пыталась поджечь военкомат, отправили под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний призыв в военкомате Мотовилихинского и Ордженикидзевского района. Пермь, призыв в армию, срочная служба, плакат в военкомате
Военкомат во время попытки поджога повреждений не получил Фото:

Пермячку, задержанную при попытке поджечь военкомат, отправили на два месяца под домашний арест. Такое решение принял Свердловский районный суд.

«УМВД по Перми определением Свердловского районного суда 42-летнюю пермячку отправили под домашний арест на два месяца. Полиция предъявила женщине обвинение в содеянном. Безработной пермячке предварительно вменяется статья „умышленное уничтожение чужого имущества“», — сообщило издание Properm.

Безработную пермячку задержали вечером 14 ноября при попытке поджога военкомата Дзержинского и Индустриального районов. Женщина принесла с собой бутылку с зажигательной смесью и хотела метнуть ее в здание. Поджигательницу остановили сотрудники полиции. Задержанная рассказала, что ей два месяца в мессенджере пишут якобы сотрудники ФСБ, которые угрожают взять кредит на ее имя. Также они требовали, чтобы пермячка подожгла военкомат.

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Пермячку, задержанную при попытке поджечь военкомат, отправили на два месяца под домашний арест. Такое решение принял Свердловский районный суд. «УМВД по Перми определением Свердловского районного суда 42-летнюю пермячку отправили под домашний арест на два месяца. Полиция предъявила женщине обвинение в содеянном. Безработной пермячке предварительно вменяется статья „умышленное уничтожение чужого имущества“», — сообщило издание Properm. Безработную пермячку задержали вечером 14 ноября при попытке поджога военкомата Дзержинского и Индустриального районов. Женщина принесла с собой бутылку с зажигательной смесью и хотела метнуть ее в здание. Поджигательницу остановили сотрудники полиции. Задержанная рассказала, что ей два месяца в мессенджере пишут якобы сотрудники ФСБ, которые угрожают взять кредит на ее имя. Также они требовали, чтобы пермячка подожгла военкомат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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