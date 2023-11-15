Пермячку, которая пыталась поджечь военкомат, отправили под домашний арест

Пермячку, задержанную при попытке поджечь военкомат, отправили на два месяца под домашний арест. Такое решение принял Свердловский районный суд.
«УМВД по Перми определением Свердловского районного суда 42-летнюю пермячку отправили под домашний арест на два месяца. Полиция предъявила женщине обвинение в содеянном. Безработной пермячке предварительно вменяется статья „умышленное уничтожение чужого имущества“», — сообщило издание Properm.
Безработную пермячку задержали вечером 14 ноября при попытке поджога военкомата Дзержинского и Индустриального районов. Женщина принесла с собой бутылку с зажигательной смесью и хотела метнуть ее в здание. Поджигательницу остановили сотрудники полиции. Задержанная рассказала, что ей два месяца в мессенджере пишут якобы сотрудники ФСБ, которые угрожают взять кредит на ее имя. Также они требовали, чтобы пермячка подожгла военкомат.
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