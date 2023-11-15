15 ноября 2023

В Иркутской области свердловчанин утонул на вездеходе. Фото

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Город во время пандемии. Тюмень, зима, застывшая река, лед
Вездеход пытался пересечь заледеневшую реку в Иркутской области (архивное фото) Фото:

В Иркутской области свердловчанин погиб, провалившись под лед на вездеходе. Вместе с ним утонили еще три человека, добавили в пресс-службе СК по Иркутской области.

По версии следствия, 15 ноября шесть вальщиков леса одной из геологоразведочной компании пытались пересечь на вездеходе заледеневшую реку Ичера. Однако сделать этого не удалось. Спастись смогли лишь двое. «Киренским межрайонным следственным отделом СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — пишет telegram-канал «Следком38».

Силовики установили личности других погибших. Ими оказались жители Ангарска, Хабаровского края и Тулунского района Иркутской области.

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В Иркутской области свердловчанин погиб, провалившись под лед на вездеходе. Вместе с ним утонили еще три человека, добавили в пресс-службе СК по Иркутской области. По версии следствия, 15 ноября шесть вальщиков леса одной из геологоразведочной компании пытались пересечь на вездеходе заледеневшую реку Ичера. Однако сделать этого не удалось. Спастись смогли лишь двое. «Киренским межрайонным следственным отделом СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — пишет telegram-канал «Следком38». Силовики установили личности других погибших. Ими оказались жители Ангарска, Хабаровского края и Тулунского района Иркутской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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