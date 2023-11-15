Авто В Екатеринбурге образовались пробки из-за гололеда 16 ноября 2023 в 10:10 Размер текста - 17 + Утренние пробки достигали семи баллов Фото: Размик Закарян © URA.RU К утру 16 ноября из-за гололеда Екатеринбург встал в огромные пробки. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в центральной части города. В частности, зафиксировано несколько аварий на Восточной улице (информация была отражена на сервисе «Яндекс. Карты»). К десяти утра заторы сохраняются на улицах Московская, Куйбышева, Малышева, Серафимы Дерябиной, Краснолесья и других. По данным «Яндекс. Карт», сейчас в Екатеринбурге пятибалльные пробки. Тем временем, инспекторы ГИБДД предупреждают, что в гололед нужно быть особенно осторожными: снижать скорость, исключить резкие маневры, соблюдать дистанцию. Дорожная обстановка в Екатеринбурге Фото: Яндекс.карты К утру 16 ноября из-за гололеда Екатеринбург встал в огромные пробки. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в центральной части города. В частности, зафиксировано несколько аварий на Восточной улице (информация была отражена на сервисе «Яндекс. Карты»). К десяти утра заторы сохраняются на улицах Московская, Куйбышева, Малышева, Серафимы Дерябиной, Краснолесья и других. По данным «Яндекс. Карт», сейчас в Екатеринбурге пятибалльные пробки. Тем временем, инспекторы ГИБДД предупреждают, что в гололед нужно быть особенно осторожными: снижать скорость, исключить резкие маневры, соблюдать дистанцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям