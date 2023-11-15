В Екатеринбурге образовались пробки из-за гололеда

Утренние пробки достигали семи баллов
К утру 16 ноября из-за гололеда Екатеринбург встал в огромные пробки. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в центральной части города. В частности, зафиксировано несколько аварий на Восточной улице (информация была отражена на сервисе «Яндекс. Карты»).
К десяти утра заторы сохраняются на улицах Московская, Куйбышева, Малышева, Серафимы Дерябиной, Краснолесья и других. По данным «Яндекс. Карт», сейчас в Екатеринбурге пятибалльные пробки. Тем временем, инспекторы ГИБДД предупреждают, что в гололед нужно быть особенно осторожными: снижать скорость, исключить резкие маневры, соблюдать дистанцию.
Дорожная обстановка в Екатеринбурге
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