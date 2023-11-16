Челябинец пожаловался на медиков, отказавшихся обезболить ребенка-инвалида

Врачи детской больницы №9 не заметили перелом в колене мальчика, рассказал его отец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Челябинска пожаловался на врачей скорой помощи и горбольницы №9, которые ребенку-инвалиду с болями после операции на тазовых костях отказались делать укол обезболивающего и пропустили перелом в колене. Об этом отец пятилетнего мальчика сообщил URA.RU.

«9 ноября пятилетнего ребенка скорая помощь госпитализировала в больницу №9 на улице 5-я Электровозная, 5. Ранее ему была сделана операция на тазовых костях, и в тот день у него появились сильные боли. В скорой отказались делать укол обезболивающего, сославшись на вред детской психике. В больнице не смогли понять причину болей. Позже оказалось, что они пропустили перелом в колене», — рассказал Артемий Ш.

Как уточнил отец, у мальчика диагноз «спастический тетрапорез». Он не может принимать самостоятельно пищу и не разговаривает, поэтому объяснить, где болит, не мог. Мать кричащего от боли ребенка просила отвезти их домой. В медучреждение приехала скорая помощь, которая отказалась увозить маленького пациента домой.

«Они отказались везти до дома. Были готовы отвезти в любое медучреждение города. Хоть в морг. Но не домой. Предложили вызвать спецтакси за 2,5 тысячи, там машин не оказалось. Бесплатное необходимо заказывать за несколько недель. Служба обычного такси отказала, сославшись на закон. Наконец кто-то предложил их отправить в детскую поликлинику №8 на улице Дружбы, 2. Там, в четвертом корпусе сыну помогли», — пояснил мужчина.

В поликлинике поставили укол обезболивающего, напоили чаем и поместили в теплый бокс. Врач осмотрел и выписал лечение, которое помогло. Число подобных «нетранспортабельных» детей в областном центре уже приближается к тысяче, и проблема транспортировки стоит очень остро, добавил Артемий Ш. В минздраве пояснили, что мать ребенка сама отказалась от инъекции.

«Скорая помощь обследовала ребенка и установила предварительный диагноз. Мать ребенка отказалась от инъекции обезболивающих препаратов, поставив подпись в карте вызова. Пациент был доставлен в ГКБ №9, где врач-травматолог его осмотрел. На рентгеновском снимке проявлений перелома не было. После консультации было предложено транспортировать ребенка на спецтакси за счет больницы. Но из-за судорожного синдрома у ребенка его направили на консультацию невролога в ДГКБ №8 на скорой помощи», — сообщили в пресс-службе.

URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу министерства социальных отношений региона. Там с вопросами о социальном такси перенаправили в комитет социальной политики Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.