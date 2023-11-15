15 ноября 2023

Тюменские инспекторы ГИБДД сменят жезлы на свечи

ГИБДД Тюменской области проведет акцию памяти детей, погибших на дорогах региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ "Зимняя вишня". Тюмень, свечи, мягкие игрушки, шары, траур, акция памяти
По данным ГИБДД Тюменской области, за пять лет на дорогах региона погибли 12 детей Фото:

Тюменские госавтоинспекторы проведут социальную акцию «Стояние со свечами» в память о детях, погибших в ДТП за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления структуры.

«В Тюмени в рамках Дня памяти жертв ДТП 17 ноября пройдет социальная акция „Стояние со свечами“. На площади у Тюменского театра кукол, чтобы почтить память погибших в дорожных авариях соберутся студенты тюменских ВУЗов и колледжей, представители общественных организаций. 12 свечей зажгут в память о детях и подростках, погибших на дорогах области», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в этот день в небо выпустят белые шары. На каждом из них будет написано имя ребенка, который погиб в ДТП.

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Тюменские госавтоинспекторы проведут социальную акцию «Стояние со свечами» в память о детях, погибших в ДТП за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления структуры. «В Тюмени в рамках Дня памяти жертв ДТП 17 ноября пройдет социальная акция „Стояние со свечами“. На площади у Тюменского театра кукол, чтобы почтить память погибших в дорожных авариях соберутся студенты тюменских ВУЗов и колледжей, представители общественных организаций. 12 свечей зажгут в память о детях и подростках, погибших на дорогах области», — говорится в сообщении. Сообщается также, что в этот день в небо выпустят белые шары. На каждом из них будет написано имя ребенка, который погиб в ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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