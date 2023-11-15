Тюменские инспекторы ГИБДД сменят жезлы на свечи

Тюменские госавтоинспекторы проведут социальную акцию «Стояние со свечами» в память о детях, погибших в ДТП за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления структуры.
«В Тюмени в рамках Дня памяти жертв ДТП 17 ноября пройдет социальная акция „Стояние со свечами“. На площади у Тюменского театра кукол, чтобы почтить память погибших в дорожных авариях соберутся студенты тюменских ВУЗов и колледжей, представители общественных организаций. 12 свечей зажгут в память о детях и подростках, погибших на дорогах области», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что в этот день в небо выпустят белые шары. На каждом из них будет написано имя ребенка, который погиб в ДТП.
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