Тюменские инспекторы ГИБДД сменят жезлы на свечи

ГИБДД Тюменской области проведет акцию памяти детей, погибших на дорогах региона

16 ноября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

По данным ГИБДД Тюменской области, за пять лет на дорогах региона погибли 12 детей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские госавтоинспекторы проведут социальную акцию «Стояние со свечами» в память о детях, погибших в ДТП за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления структуры. «В Тюмени в рамках Дня памяти жертв ДТП 17 ноября пройдет социальная акция „Стояние со свечами“. На площади у Тюменского театра кукол, чтобы почтить память погибших в дорожных авариях соберутся студенты тюменских ВУЗов и колледжей, представители общественных организаций. 12 свечей зажгут в память о детях и подростках, погибших на дорогах области», — говорится в сообщении. Сообщается также, что в этот день в небо выпустят белые шары. На каждом из них будет написано имя ребенка, который погиб в ДТП.

Тюменские госавтоинспекторы проведут социальную акцию «Стояние со свечами» в память о детях, погибших в ДТП за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления структуры. «В Тюмени в рамках Дня памяти жертв ДТП 17 ноября пройдет социальная акция „Стояние со свечами“. На площади у Тюменского театра кукол, чтобы почтить память погибших в дорожных авариях соберутся студенты тюменских ВУЗов и колледжей, представители общественных организаций. 12 свечей зажгут в память о детях и подростках, погибших на дорогах области», — говорится в сообщении. Сообщается также, что в этот день в небо выпустят белые шары. На каждом из них будет написано имя ребенка, который погиб в ДТП.