Оружейника признали виновным по нескольким статьям УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) местного жителя, задержанного УФСБ за подпольное изготовление оружия, приговорили к трем с половиной годам колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчину признали виновным по нескольким статьям.

«Суд признал виновным южноуральца в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, п. „в“ ч. 3 ст. 222 УК РФ („Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств“), ч. 1 ст. 223 УК РФ („Незаконное изготовление оружия“). Его приговорили трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там рассказали, что подпольная мастерская была ликвидирована силовиками в апреле. Было установлено, что оружейник незаконно изготовлял огнестрельное оружие из основных частей, приобретенных через сеть «Интернет». Уголовное дело расследовано следственным органом регионального управления.

«УФСБ уделяется пристальное внимание ликвидации каналов незаконного оборота оружия. Только в 2023 году по материалам Управления за совершение указанных преступлений осуждено 15 лиц. Из незаконного оборота изъято более 120 единиц огнестрельного оружия, 2 взрывных устройства, около 10 килограммов взрывчатых веществ, 20,5 тысяч боеприпасов различного калибра, ликвидировано четыре подпольные мастерские», — отметили в пресс-службе ведомства.

Оружейник подпольно изготавливал и модернизировал оружие Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области