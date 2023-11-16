Свердловчанин покончил с собой в лесу

16 ноября 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Силовики считают, что погибший мог работать на лесозаготовке Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчина, которого нашли мертвым в лесу в Качканаре (Свердловская область), покончил с собой, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. При этом смерть свердловчанина могла наступить от трех месяцев до года назад. Тело мужчины обнаружили 9 августа. Полицейские пока не могут установить его личность, поскольку при нем было документов. Однако в пресс-группе МО МВД «Качканарский» считают, что мужчина мог скончаться от трех месяцев до года назад. «История совсем не таинственная, свердловчанин покончил с собой», — отметил собеседник агентства. Чтобы найти тех, кто может опознать мужчину, качканарские силовики опубликовали в соцсетях фото одежды скончавшегося. По данным МВД, мужчине от 35 до 55 лет. Он был одет в черные кроссовки 45-го размера, темно-зеленую куртку, спортивные штаны и футболку. Предположительно, он мог работать на лесозаготовке. Если вам что-то известно о погибшем, сообщите информацию силовикам по номеру +7 (965) 501-33-86. Одежда мужчины, которого нашли мертвым Фото: сообщество «МО МВД «Качканарский» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/ovdkch] Фото: сообщество «МО МВД «Качканарский» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/ovdkch] Фото: сообщество «МО МВД «Качканарский» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/ovdkch] Фото: сообщество «МО МВД «Качканарский» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/ovdkch]

Мужчина, которого нашли мертвым в лесу в Качканаре (Свердловская область), покончил с собой, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. При этом смерть свердловчанина могла наступить от трех месяцев до года назад. Тело мужчины обнаружили 9 августа. Полицейские пока не могут установить его личность, поскольку при нем было документов. Однако в пресс-группе МО МВД «Качканарский» считают, что мужчина мог скончаться от трех месяцев до года назад. «История совсем не таинственная, свердловчанин покончил с собой», — отметил собеседник агентства. Чтобы найти тех, кто может опознать мужчину, качканарские силовики опубликовали в соцсетях фото одежды скончавшегося. По данным МВД, мужчине от 35 до 55 лет. Он был одет в черные кроссовки 45-го размера, темно-зеленую куртку, спортивные штаны и футболку. Предположительно, он мог работать на лесозаготовке. Если вам что-то известно о погибшем, сообщите информацию силовикам по номеру +7 (965) 501-33-86.