Израиль нанес удар по резиденции главы политбюро ХАМАС

ЦАХАЛ сообщила об ударе по резиденции Исмаила Хании
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.
«Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры», — говорится в сообщении в официальном
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