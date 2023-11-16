Израиль нанес удар по резиденции главы политбюро ХАМАС

16 ноября 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ сообщила об ударе по резиденции Исмаила Хании Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. «Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ЦАХАЛ. Там отметили, что резиденция часто служила местом встречи высокопоставленных лидеров ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. «Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ЦАХАЛ. Там отметили, что резиденция часто служила местом встречи высокопоставленных лидеров ХАМАС.