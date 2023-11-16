Израиль нанес удар по резиденции главы политбюро ХАМАС

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, бмп, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ сообщила об ударе по резиденции Исмаила Хании Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ЦАХАЛ. Там отметили, что резиденция часто служила местом встречи высокопоставленных лидеров ХАМАС.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. «Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ЦАХАЛ. Там отметили, что резиденция часто служила местом встречи высокопоставленных лидеров ХАМАС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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