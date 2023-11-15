При наличии основании будет решен вопрос о наказании водителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура ХМАО начала проверку из-за ДТП с пассажирским автобусом в Кондинском районе, который вылетел в кювет. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», — сообщили в ведомстве.

Между тем полиция ХМАО также проводит собственное разбирательство. По предварительным данным, водитель не справился с управление и допустил съезд с трассы. «Детали ДТП сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД. По факту случившегося организована проверка. В соцсетях говорилось о трех пострадавших, но эта информация пока не подтвердилась», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в ДТП с автобусом «Сургутнефтегаза» погибло два человека. Авария произошла на трассе Рогожниковского месторождения в Ханты-Мансийском районе.

ДТП с пассажирским автобусом Фото: tg-канал Новости Сургута и ХМАО