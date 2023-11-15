15 ноября 2023

В ХМАО прокуратура начала проверку из-за ДТП с пассажирским автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, записная книжка, папка с документами
При наличии основании будет решен вопрос о наказании водителя Фото:

Прокуратура ХМАО начала проверку из-за ДТП с пассажирским автобусом в Кондинском районе, который вылетел в кювет. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», — сообщили в ведомстве.

Между тем полиция ХМАО также проводит собственное разбирательство. По предварительным данным, водитель не справился с управление и допустил съезд с трассы. «Детали ДТП сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД. По факту случившегося организована проверка. В соцсетях говорилось о трех пострадавших, но эта информация пока не подтвердилась», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в ДТП с автобусом «Сургутнефтегаза» погибло два человека. Авария произошла на трассе Рогожниковского месторождения в Ханты-Мансийском районе.

ДТП с пассажирским автобусом
ДТП с пассажирским автобусом
Фото:
ДТП с пассажирским автобусом
ДТП с пассажирским автобусом
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура ХМАО начала проверку из-за ДТП с пассажирским автобусом в Кондинском районе, который вылетел в кювет. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», — сообщили в ведомстве. Между тем полиция ХМАО также проводит собственное разбирательство. По предварительным данным, водитель не справился с управление и допустил съезд с трассы. «Детали ДТП сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД. По факту случившегося организована проверка. В соцсетях говорилось о трех пострадавших, но эта информация пока не подтвердилась», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в ДТП с автобусом «Сургутнефтегаза» погибло два человека. Авария произошла на трассе Рогожниковского месторождения в Ханты-Мансийском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...