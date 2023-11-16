Фермера из Хакассии задержали за использование рабского труда. Фото

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В Хакассии мужчину задержали при подозрении в рабстве Фото:

В республике Хакассия задержан 47-летний мужчина. Он обвиняется в использовании рабского труда на территории своего фермерского хозяйства. Об этом сообщает Следственный комитет.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Он подозревается в использование рабского труда в отношении двух или более лиц <…> с применением насилия», — передает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакассия в своем telegram-канале.

Сообщается, что он в 2016 году недалеко от своего фермерского хозяйства нашел двух мужчин и женщину, которые вели асоциальный образ жизни. Фермер пообещал их устроить к себе на работу, но по факту удерживал их против воли, неоднократно совершая побои и не выплачивая деньги за труд. В настоящий момент он заключен под стражу.

На территории хозяйства фермер удерживал троих человек в неволе, используя как рабов
На территории хозяйства фермер удерживал троих человек в неволе, используя как рабов
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В республике Хакассия задержан 47-летний мужчина. Он обвиняется в использовании рабского труда на территории своего фермерского хозяйства. Об этом сообщает Следственный комитет. «Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Он подозревается в использование рабского труда в отношении двух или более лиц <…> с применением насилия», — передает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакассия в своем telegram-канале. Сообщается, что он в 2016 году недалеко от своего фермерского хозяйства нашел двух мужчин и женщину, которые вели асоциальный образ жизни. Фермер пообещал их устроить к себе на работу, но по факту удерживал их против воли, неоднократно совершая побои и не выплачивая деньги за труд. В настоящий момент он заключен под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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