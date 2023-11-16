Фермера из Хакассии задержали за использование рабского труда. Фото

16 ноября 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

В Хакассии мужчину задержали при подозрении в рабстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU В республике Хакассия задержан 47-летний мужчина. Он обвиняется в использовании рабского труда на территории своего фермерского хозяйства. Об этом сообщает Следственный комитет. «Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Он подозревается в использование рабского труда в отношении двух или более лиц <…> с применением насилия», — передает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакассия в своем telegram-канале. Сообщается, что он в 2016 году недалеко от своего фермерского хозяйства нашел двух мужчин и женщину, которые вели асоциальный образ жизни. Фермер пообещал их устроить к себе на работу, но по факту удерживал их против воли, неоднократно совершая побои и не выплачивая деньги за труд. В настоящий момент он заключен под стражу. На территории хозяйства фермер удерживал троих человек в неволе, используя как рабов Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хfкассия, https://t.me/krksledkom/4337

В республике Хакассия задержан 47-летний мужчина. Он обвиняется в использовании рабского труда на территории своего фермерского хозяйства. Об этом сообщает Следственный комитет. «Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Он подозревается в использование рабского труда в отношении двух или более лиц <…> с применением насилия», — передает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакассия в своем telegram-канале. Сообщается, что он в 2016 году недалеко от своего фермерского хозяйства нашел двух мужчин и женщину, которые вели асоциальный образ жизни. Фермер пообещал их устроить к себе на работу, но по факту удерживал их против воли, неоднократно совершая побои и не выплачивая деньги за труд. В настоящий момент он заключен под стражу.