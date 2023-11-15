В Тюмени продают визитку Жириновского за 10 миллионов рублей. Фото

16 ноября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Продавец уверяет, что лично взял визитку из рук политика Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени продают визитку Владимира Жириновского за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте известного агрегатора. Продавец уверяет, что получил визитку лично из рук политика. «Визитная карточка Жириновского В.В. 2000 год. Была получена от него в руки и тут же заламинирована», — указано в объявлении. Цена — 10 миллионов рублей. Продавец приложил фото визитки. На ней указаны контактные данные политика: регалии, номера телефона и адрес. Фото с сервиса бесплатных объявлений

В Тюмени продают визитку Владимира Жириновского за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте известного агрегатора. Продавец уверяет, что получил визитку лично из рук политика. «Визитная карточка Жириновского В.В. 2000 год. Была получена от него в руки и тут же заламинирована», — указано в объявлении. Цена — 10 миллионов рублей. Продавец приложил фото визитки. На ней указаны контактные данные политика: регалии, номера телефона и адрес.