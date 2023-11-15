15 ноября 2023

В Тюмени продают визитку Жириновского за 10 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Продавец уверяет, что лично взял визитку из рук политика Фото:

В Тюмени продают визитку Владимира Жириновского за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте известного агрегатора. Продавец уверяет, что получил визитку лично из рук политика.

«Визитная карточка Жириновского В.В. 2000 год. Была получена от него в руки и тут же заламинирована», — указано в объявлении. Цена — 10 миллионов рублей.

Продавец приложил фото визитки. На ней указаны контактные данные политика: регалии, номера телефона и адрес.

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В Тюмени продают визитку Владимира Жириновского за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте известного агрегатора. Продавец уверяет, что получил визитку лично из рук политика. «Визитная карточка Жириновского В.В. 2000 год. Была получена от него в руки и тут же заламинирована», — указано в объявлении. Цена — 10 миллионов рублей. Продавец приложил фото визитки. На ней указаны контактные данные политика: регалии, номера телефона и адрес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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