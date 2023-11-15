Продавец уверяет, что лично взял визитку из рук политика
В Тюмени продают визитку Владимира Жириновского за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте известного агрегатора. Продавец уверяет, что получил визитку лично из рук политика.
«Визитная карточка Жириновского В.В. 2000 год. Была получена от него в руки и тут же заламинирована», — указано в объявлении. Цена — 10 миллионов рублей.
Продавец приложил фото визитки. На ней указаны контактные данные политика: регалии, номера телефона и адрес.
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