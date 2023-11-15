В ЯНАО женщина получила срок за неуплату алиментов

Суд города Лабытнанги (ЯНАО) осудил женщину на шесть месяцев исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры ЯНАО.
«В связи с неуплатой алиментов на несовершеннолетнего ребенка жительница г. Лабытнанги привлечена к уголовной ответственности. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде itcnb месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», — сообщили в прокуратуре.
Женщина длительное время не платила алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Общая задолженность по обязательствам составила более 140 тысяч рублей.
Ранее в Салехарде женщина задолжала полтора миллиона рублей алиментов. Суд приговорил ее к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
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