В ЯНАО женщина получила срок за неуплату алиментов

16 ноября 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Виновная в неуплате алиментов осуждена в ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU Суд города Лабытнанги (ЯНАО) осудил женщину на шесть месяцев исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры ЯНАО. «В связи с неуплатой алиментов на несовершеннолетнего ребенка жительница г. Лабытнанги привлечена к уголовной ответственности. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде itcnb месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», — сообщили в прокуратуре. Женщина длительное время не платила алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Общая задолженность по обязательствам составила более 140 тысяч рублей. Ранее в Салехарде женщина задолжала полтора миллиона рублей алиментов. Суд приговорил ее к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Суд города Лабытнанги (ЯНАО) осудил женщину на шесть месяцев исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры ЯНАО. «В связи с неуплатой алиментов на несовершеннолетнего ребенка жительница г. Лабытнанги привлечена к уголовной ответственности. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде itcnb месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», — сообщили в прокуратуре. Женщина длительное время не платила алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Общая задолженность по обязательствам составила более 140 тысяч рублей. Ранее в Салехарде женщина задолжала полтора миллиона рублей алиментов. Суд приговорил ее к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.