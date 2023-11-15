15 ноября 2023

В ЯНАО женщина получила срок за неуплату алиментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Виновная в неуплате алиментов осуждена в ЯНАО Фото:

Суд города Лабытнанги (ЯНАО) осудил женщину на шесть месяцев исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры ЯНАО.

«В связи с неуплатой алиментов на несовершеннолетнего ребенка жительница г. Лабытнанги привлечена к уголовной ответственности. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде itcnb месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», — сообщили в прокуратуре.

Женщина длительное время не платила алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Общая задолженность по обязательствам составила более 140 тысяч рублей.

Ранее в Салехарде женщина задолжала полтора миллиона рублей алиментов. Суд приговорил ее к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

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Суд города Лабытнанги (ЯНАО) осудил женщину на шесть месяцев исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры ЯНАО. «В связи с неуплатой алиментов на несовершеннолетнего ребенка жительница г. Лабытнанги привлечена к уголовной ответственности. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде itcnb месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства», — сообщили в прокуратуре. Женщина длительное время не платила алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Общая задолженность по обязательствам составила более 140 тысяч рублей. Ранее в Салехарде женщина задолжала полтора миллиона рублей алиментов. Суд приговорил ее к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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