Внук основателя Пятой республики де Голля захотел стать россиянином

Внук первого президента Пятой республики Франции генерала Шарля де Голля Пьер заявил о желании получить российское гражданство. Об этом он рассказал на полях форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
«Для меня было бы честью получить российское гражданство», — уточнил Пьер де Голль. Его слова передает ТАСС. По словам внука французского лидера, Россия дает большие возможности и выступает за традиционные ценности. Именно последнего и лишились страны Запада, уточнил он. Де Голль признался в любви к РФ.
С 16 по 18 ноября в Санкт-Петербурге проходит Девятый международный культурный форум. На форуме собрались представителей различных культур и национальностей.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.