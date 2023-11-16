Внук основателя Пятой республики де Голля захотел стать россиянином

16 ноября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Пьер де Голль захотел получить российское гражданство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Внук первого президента Пятой республики Франции генерала Шарля де Голля Пьер заявил о желании получить российское гражданство. Об этом он рассказал на полях форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. «Для меня было бы честью получить российское гражданство», — уточнил Пьер де Голль. Его слова передает ТАСС. По словам внука французского лидера, Россия дает большие возможности и выступает за традиционные ценности. Именно последнего и лишились страны Запада, уточнил он. Де Голль признался в любви к РФ. С 16 по 18 ноября в Санкт-Петербурге проходит Девятый международный культурный форум. На форуме собрались представителей различных культур и национальностей.

Внук первого президента Пятой республики Франции генерала Шарля де Голля Пьер заявил о желании получить российское гражданство. Об этом он рассказал на полях форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. «Для меня было бы честью получить российское гражданство», — уточнил Пьер де Голль. Его слова передает ТАСС. По словам внука французского лидера, Россия дает большие возможности и выступает за традиционные ценности. Именно последнего и лишились страны Запада, уточнил он. Де Голль признался в любви к РФ. С 16 по 18 ноября в Санкт-Петербурге проходит Девятый международный культурный форум. На форуме собрались представителей различных культур и национальностей.