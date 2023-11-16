Внук основателя Пятой республики де Голля захотел стать россиянином

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Пьер де Голль захотел получить российское гражданство Фото:

Внук первого президента Пятой республики Франции генерала Шарля де Голля Пьер заявил о желании получить российское гражданство. Об этом он рассказал на полях форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Для меня было бы честью получить российское гражданство», — уточнил Пьер де Голль. Его слова передает ТАСС. По словам внука французского лидера, Россия дает большие возможности и выступает за традиционные ценности. Именно последнего и лишились страны Запада, уточнил он. Де Голль признался в любви к РФ.

С 16 по 18 ноября в Санкт-Петербурге проходит Девятый международный культурный форум. На форуме собрались представителей различных культур и национальностей.

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Внук первого президента Пятой республики Франции генерала Шарля де Голля Пьер заявил о желании получить российское гражданство. Об этом он рассказал на полях форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. «Для меня было бы честью получить российское гражданство», — уточнил Пьер де Голль. Его слова передает ТАСС. По словам внука французского лидера, Россия дает большие возможности и выступает за традиционные ценности. Именно последнего и лишились страны Запада, уточнил он. Де Голль признался в любви к РФ. С 16 по 18 ноября в Санкт-Петербурге проходит Девятый международный культурный форум. На форуме собрались представителей различных культур и национальностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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