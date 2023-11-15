В Перми взлетели цены на новогодние елки

Цены на новогодние елки в Перми выросли на 28%

16 ноября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Цены на новогодние деревья начинаются от 900 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермские питомники растений открыли продажи елей, пихт и сосен. Стоимость новогодних деревьев выросла на 28% по сравнению с прошлым годом. Прайсы на доставку растений опубликовали питомники в своих социальных сетях. «Живая ель высотой от 1 до 1,3 метров стоит 1300 рублей. В прошлом году ели продавали за 1000 рублей. Елка и сосна высотой 2 метра — 2400 рублей. В 2022 году цена составляла 1900 рублей. В среднем наценка — 28%», — сказано социальных сетях питомника «Лесник Пермь». Уточняется, что в стоимость не входит установка, демонтаж и подставка. За это придется заплатить от 1,9 тысячи рублей в зависимости от высоты дерева. Цены не изменились в магазине «Три букета». На его сайте как и год назад цена за русскую ель высотой 1 метр — 1,8 тысяч рублей, а за двухметровое растение — 3,8 тысячи рублей. Также в магазине можно купить пихту Нордмана в горшке за 8,5 тысяч рублей. Более бюджетный вариант ели предлагает питомник «Уральский саженец». Здесь дерево высотой до 1,3 метров отдадут за 900 рублей, а растение высотой до двух метров за 1,8 тысяч рублей. Пихту Нордмана питомник тоже доставляет. Цена растения начинается от 8 тысяч рублей.

Пермские питомники растений открыли продажи елей, пихт и сосен. Стоимость новогодних деревьев выросла на 28% по сравнению с прошлым годом. Прайсы на доставку растений опубликовали питомники в своих социальных сетях. «Живая ель высотой от 1 до 1,3 метров стоит 1300 рублей. В прошлом году ели продавали за 1000 рублей. Елка и сосна высотой 2 метра — 2400 рублей. В 2022 году цена составляла 1900 рублей. В среднем наценка — 28%», — сказано социальных сетях питомника «Лесник Пермь». Уточняется, что в стоимость не входит установка, демонтаж и подставка. За это придется заплатить от 1,9 тысячи рублей в зависимости от высоты дерева. Цены не изменились в магазине «Три букета». На его сайте как и год назад цена за русскую ель высотой 1 метр — 1,8 тысяч рублей, а за двухметровое растение — 3,8 тысячи рублей. Также в магазине можно купить пихту Нордмана в горшке за 8,5 тысяч рублей. Более бюджетный вариант ели предлагает питомник «Уральский саженец». Здесь дерево высотой до 1,3 метров отдадут за 900 рублей, а растение высотой до двух метров за 1,8 тысяч рублей. Пихту Нордмана питомник тоже доставляет. Цена растения начинается от 8 тысяч рублей.