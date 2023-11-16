Правительство РФ повысит зарплаты в бюджетной сфере

16 ноября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Принятые меры позволили повысить зарплату сотрудникам федеральных учреждений, сказал Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ дополнительно выделит 5,5 млрд рублей регионам на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства 16 ноября. «Президент поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. Правительство последовательно ведет такую работу. Сегодня дополнительно распределим еще более 5,5 млрд», — сказал Мишустин на заседание правительства. Он также добавил, что деньги в том числе пойдут на выплату ежемесячных пособий семьям с новорожденными детьми или воспитывающих их. Данное решение должно оказать дополнительную поддержку гражданам России.

Правительство РФ дополнительно выделит 5,5 млрд рублей регионам на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства 16 ноября. «Президент поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. Правительство последовательно ведет такую работу. Сегодня дополнительно распределим еще более 5,5 млрд», — сказал Мишустин на заседание правительства. Он также добавил, что деньги в том числе пойдут на выплату ежемесячных пособий семьям с новорожденными детьми или воспитывающих их. Данное решение должно оказать дополнительную поддержку гражданам России.