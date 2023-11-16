Правительство РФ повысит зарплаты в бюджетной сфере

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, мишустин михаил
Принятые меры позволили повысить зарплату сотрудникам федеральных учреждений, сказал Мишустин Фото:

Правительство РФ дополнительно выделит 5,5 млрд рублей регионам на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства 16 ноября.

«Президент поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. Правительство последовательно ведет такую работу. Сегодня дополнительно распределим еще более 5,5 млрд», — сказал Мишустин на заседание правительства.

Он также добавил, что деньги в том числе пойдут на выплату ежемесячных пособий семьям с новорожденными детьми или воспитывающих их. Данное решение должно оказать дополнительную поддержку гражданам России.

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Правительство РФ дополнительно выделит 5,5 млрд рублей регионам на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства 16 ноября. «Президент поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. Правительство последовательно ведет такую работу. Сегодня дополнительно распределим еще более 5,5 млрд», — сказал Мишустин на заседание правительства. Он также добавил, что деньги в том числе пойдут на выплату ежемесячных пособий семьям с новорожденными детьми или воспитывающих их. Данное решение должно оказать дополнительную поддержку гражданам России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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