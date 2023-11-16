В Челябинске вдвое подорожали участки под строительство коттеджей

17 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Рост стоимости участков обусловлен ажиотажным спросом на них Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в ноябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022-го, в среднем в два раза подорожали участки под строительство коттеджей. Рост цен вызван дисбалансом на ипотечном рынке и интересом застройщиков, скупающих земли под строительство домов для дальнейшей продажи, рассказала URA.RU специалист и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Если сравнивать ноябрь 2023 года с 2022 годом, то в среднем в два раза подорожали все земельные участки под строительство ИЖС. Цены на нарезки в Кременкуле, Малиновке, в поселке Красное Поле, Осиновке поднялись по-разному от 20 до 50% — в зависимости от востребованности поселков», — поделилась Кушнова. По ее словам, цены растут из-за ажиотажного спроса на участки. На данный момент земли активно скупают застройщики под возведение коттеджей с целью их дальнейшей продажи. Как отметила Кушнова, брать вторичное жилье в ипотеку стало невыгодно, потому что ипотечная ставка поднялась до 17%. Квартир в новостройках, выставленных на продажу, почти не осталось, поэтому многие начали покупать дома. Дома, хоть и стоят сейчас в среднем порядка 5-10 млн рублей, пользуются большим спросом. Челябинцы берут коттеджи по льготной сельской ипотеке под 6% годовых.

В Челябинске в ноябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022-го, в среднем в два раза подорожали участки под строительство коттеджей. Рост цен вызван дисбалансом на ипотечном рынке и интересом застройщиков, скупающих земли под строительство домов для дальнейшей продажи, рассказала URA.RU специалист и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Если сравнивать ноябрь 2023 года с 2022 годом, то в среднем в два раза подорожали все земельные участки под строительство ИЖС. Цены на нарезки в Кременкуле, Малиновке, в поселке Красное Поле, Осиновке поднялись по-разному от 20 до 50% — в зависимости от востребованности поселков», — поделилась Кушнова. По ее словам, цены растут из-за ажиотажного спроса на участки. На данный момент земли активно скупают застройщики под возведение коттеджей с целью их дальнейшей продажи. Как отметила Кушнова, брать вторичное жилье в ипотеку стало невыгодно, потому что ипотечная ставка поднялась до 17%. Квартир в новостройках, выставленных на продажу, почти не осталось, поэтому многие начали покупать дома. Дома, хоть и стоят сейчас в среднем порядка 5-10 млн рублей, пользуются большим спросом. Челябинцы берут коттеджи по льготной сельской ипотеке под 6% годовых.