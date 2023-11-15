15 ноября 2023

В пермском Оханске за пост мэра поборются два кандидата

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, байдин дмитрий
Дмитрий Байдин готов снова возглавить администрацию округа Фото:

В Оханске Пермского края за пост главы администрации будут бороться два кандидата, утвержденных конкурсной комиссией. Это действующий глава муниципалитета, а также его заместитель.

«По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Оханского округа будут претендовать два кандидата. Это действующий глава муниципалитета Дмитрий Байдин и его зам Михаил Яшин», — сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». Вопрос по избранию главы округа рассмотрят на заседании думы Оханска 21 ноября.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае три кандидата поборются за пост главы Краснокамска. На эту должность претендуют действующий глава округа Игорь Быкариз, начальник окружного управления экономического развития Илья Куличков и временно безработный Андрей Золотарев.

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В Оханске Пермского края за пост главы администрации будут бороться два кандидата, утвержденных конкурсной комиссией. Это действующий глава муниципалитета, а также его заместитель. «По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Оханского округа будут претендовать два кандидата. Это действующий глава муниципалитета Дмитрий Байдин и его зам Михаил Яшин», — сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». Вопрос по избранию главы округа рассмотрят на заседании думы Оханска 21 ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае три кандидата поборются за пост главы Краснокамска. На эту должность претендуют действующий глава округа Игорь Быкариз, начальник окружного управления экономического развития Илья Куличков и временно безработный Андрей Золотарев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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