В пермском Оханске за пост мэра поборются два кандидата

16 ноября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Байдин готов снова возглавить администрацию округа Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Оханске Пермского края за пост главы администрации будут бороться два кандидата, утвержденных конкурсной комиссией. Это действующий глава муниципалитета, а также его заместитель. «По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Оханского округа будут претендовать два кандидата. Это действующий глава муниципалитета Дмитрий Байдин и его зам Михаил Яшин», — сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». Вопрос по избранию главы округа рассмотрят на заседании думы Оханска 21 ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае три кандидата поборются за пост главы Краснокамска. На эту должность претендуют действующий глава округа Игорь Быкариз, начальник окружного управления экономического развития Илья Куличков и временно безработный Андрей Золотарев.

В Оханске Пермского края за пост главы администрации будут бороться два кандидата, утвержденных конкурсной комиссией. Это действующий глава муниципалитета, а также его заместитель. «По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Оханского округа будут претендовать два кандидата. Это действующий глава муниципалитета Дмитрий Байдин и его зам Михаил Яшин», — сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». Вопрос по избранию главы округа рассмотрят на заседании думы Оханска 21 ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае три кандидата поборются за пост главы Краснокамска. На эту должность претендуют действующий глава округа Игорь Быкариз, начальник окружного управления экономического развития Илья Куличков и временно безработный Андрей Золотарев.