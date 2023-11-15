«КП»: в СИЗО Екатеринбурга умерли два арестанта, одного из них забили

16 ноября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в СИЗО-1 Фото: Сергей Русанов © URA.RU В СИЗО-1 Екатеринбурга скончались двое арестантов. Одного из обвиняемых, предположительно, забили до смерти сокамерники, а второй умер от передозировки наркотиками. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией. «Первый — скончался от передозировки наркотиками, а второй — неправильно зашел в тюремную хату. Якобы у него случился конфликт с сокамерником, который перерос в драку. Но в итоге другие арестанты оказали сопротивление и забили его до смерти», — пишет «КП-Екатеринбург». В разговоре с корреспондентом URA.RU пресс-секретарь управления ФСИН по Свердловской области Александр Левченко опроверг смерть арестанта от передозировки. А по поводу избиения заявил, что «идут следственные действия».

В СИЗО-1 Екатеринбурга скончались двое арестантов. Одного из обвиняемых, предположительно, забили до смерти сокамерники, а второй умер от передозировки наркотиками. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией. «Первый — скончался от передозировки наркотиками, а второй — неправильно зашел в тюремную хату. Якобы у него случился конфликт с сокамерником, который перерос в драку. Но в итоге другие арестанты оказали сопротивление и забили его до смерти», — пишет «КП-Екатеринбург». В разговоре с корреспондентом URA.RU пресс-секретарь управления ФСИН по Свердловской области Александр Левченко опроверг смерть арестанта от передозировки. А по поводу избиения заявил, что «идут следственные действия».