«КП»: в СИЗО Екатеринбурга умерли два арестанта, одного из них забили

В СИЗО-1 Екатеринбурга скончались двое арестантов. Одного из обвиняемых, предположительно, забили до смерти сокамерники, а второй умер от передозировки наркотиками. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Первый — скончался от передозировки наркотиками, а второй — неправильно зашел в тюремную хату. Якобы у него случился конфликт с сокамерником, который перерос в драку. Но в итоге другие арестанты оказали сопротивление и забили его до смерти», — пишет «КП-Екатеринбург».
В разговоре с корреспондентом URA.RU пресс-секретарь управления ФСИН по Свердловской области Александр Левченко опроверг смерть арестанта от передозировки. А по поводу избиения заявил, что «идут следственные действия».
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