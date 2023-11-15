15 ноября 2023

«КП»: в СИЗО Екатеринбурга умерли два арестанта, одного из них забили

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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, сизо, зона, колония, тюрьма, шлюз, уфсин, итк, камера заключения, решетки, иту
ЧП произошло в СИЗО-1 Фото:

В СИЗО-1 Екатеринбурга скончались двое арестантов. Одного из обвиняемых, предположительно, забили до смерти сокамерники, а второй умер от передозировки наркотиками. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Первый — скончался от передозировки наркотиками, а второй — неправильно зашел в тюремную хату. Якобы у него случился конфликт с сокамерником, который перерос в драку. Но в итоге другие арестанты оказали сопротивление и забили его до смерти», — пишет «КП-Екатеринбург».

В разговоре с корреспондентом URA.RU пресс-секретарь управления ФСИН по Свердловской области Александр Левченко опроверг смерть арестанта от передозировки. А по поводу избиения заявил, что «идут следственные действия».

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В СИЗО-1 Екатеринбурга скончались двое арестантов. Одного из обвиняемых, предположительно, забили до смерти сокамерники, а второй умер от передозировки наркотиками. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией. «Первый — скончался от передозировки наркотиками, а второй — неправильно зашел в тюремную хату. Якобы у него случился конфликт с сокамерником, который перерос в драку. Но в итоге другие арестанты оказали сопротивление и забили его до смерти», — пишет «КП-Екатеринбург». В разговоре с корреспондентом URA.RU пресс-секретарь управления ФСИН по Свердловской области Александр Левченко опроверг смерть арестанта от передозировки. А по поводу избиения заявил, что «идут следственные действия».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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