Бизнесмены ХМАО избавляются от салонов красоты

Югорчане распродают бизнес в сфере индустрии красоты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа стали распродавать бизнес в сфере индустрии красоты. Среди причин продажи владельцы салонов называют снижение прибыли и проблемы с раскруткой своего дела. Ситуацию URA.RU обсудило с бизнесменами из Сургута и Нижневартовска.

«Прибыль есть, но не скажу, что у бизнеса какая-то сверх окупаемость», — рассказывает владелица студии красоты Полина из Нижневартовска. По словам предпринимательницы, сейчас уровень дохода в сравнении с прошлым годом в сфере снизился.

Бизнесмены также отмечают подорожание содержания салонов. «У всех выросли цены на расходники. Это же понятно, во всех сферах они растут», — добавляет руководитель салона Виктория из Сургута.

За последний месяц на площадке онлайн-объявлений по ХМАО появилось более сотни предложений о продаже бизнеса в индустрии красоты. Продать салоны, в том числе, стараются и владельцы новых точек из-за проблем с продвижением. «Нужно много средств вкладывать в первый год на раскрутку бизнеса. На что не хватает денег», — комментируют предприниматели.

Ранее URA.RU рассказывало, что работники бьюти индустрии ХМАО стали зарабатывать больше чиновников. Тогда топовые мастера в регионе могли рассчитывать на доход в 100-150 тысяч рублей.