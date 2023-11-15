15 ноября 2023

Бизнесмены ХМАО избавляются от салонов красоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон красоты Изин Дом Сити. Екатеринбург, салон красоты
Югорчане распродают бизнес в сфере индустрии красоты Фото:

Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа стали распродавать бизнес в сфере индустрии красоты. Среди причин продажи владельцы салонов называют снижение прибыли и проблемы с раскруткой своего дела. Ситуацию URA.RU обсудило с бизнесменами из Сургута и Нижневартовска.

«Прибыль есть, но не скажу, что у бизнеса какая-то сверх окупаемость», — рассказывает владелица студии красоты Полина из Нижневартовска. По словам предпринимательницы, сейчас уровень дохода в сравнении с прошлым годом в сфере снизился.

Бизнесмены также отмечают подорожание содержания салонов. «У всех выросли цены на расходники. Это же понятно, во всех сферах они растут», — добавляет руководитель салона Виктория из Сургута.

За последний месяц на площадке онлайн-объявлений по ХМАО появилось более сотни предложений о продаже бизнеса в индустрии красоты. Продать салоны, в том числе, стараются и владельцы новых точек из-за проблем с продвижением. «Нужно много средств вкладывать в первый год на раскрутку бизнеса. На что не хватает денег», — комментируют предприниматели.

Ранее URA.RU рассказывало, что работники бьюти индустрии ХМАО стали зарабатывать больше чиновников. Тогда топовые мастера в регионе могли рассчитывать на доход в 100-150 тысяч рублей.

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Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа стали распродавать бизнес в сфере индустрии красоты. Среди причин продажи владельцы салонов называют снижение прибыли и проблемы с раскруткой своего дела. Ситуацию URA.RU обсудило с бизнесменами из Сургута и Нижневартовска. «Прибыль есть, но не скажу, что у бизнеса какая-то сверх окупаемость», — рассказывает владелица студии красоты Полина из Нижневартовска. По словам предпринимательницы, сейчас уровень дохода в сравнении с прошлым годом в сфере снизился. Бизнесмены также отмечают подорожание содержания салонов. «У всех выросли цены на расходники. Это же понятно, во всех сферах они растут», — добавляет руководитель салона Виктория из Сургута. За последний месяц на площадке онлайн-объявлений по ХМАО появилось более сотни предложений о продаже бизнеса в индустрии красоты. Продать салоны, в том числе, стараются и владельцы новых точек из-за проблем с продвижением. «Нужно много средств вкладывать в первый год на раскрутку бизнеса. На что не хватает денег», — комментируют предприниматели. Ранее URA.RU рассказывало, что работники бьюти индустрии ХМАО стали зарабатывать больше чиновников. Тогда топовые мастера в регионе могли рассчитывать на доход в 100-150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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