Мишустину пожаловались на рост цен на куриные яйца в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган , яйца, куриные яйца, десяток, кассета яиц
Депутаты обратили внимание на рост цен на куриный яйца за последние два месяца в Тюменской области Фото:

Руководитель фракции КПРФ Тюменской областной думы Тамара Казанцева обратилась с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на куриное яйцо в регионе. Депутаты фракции обеспокоены ростом стоимости продукта и считают, что это бьет по расходам граждан. Об этом URA.RU рассказала Тамара Казанцева.

«Мы отправили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на яйца в Тюменской области. Сейчас минимальные цены начинаются от 85 рублей за десяток, по данным Росстата цены росли в сентябре и октябре», — рассказала Тамара Казанцева.

В письме премьер-министру депутат указала, что постановлением правительства в 2010 году куриные яйца были отнесены к социально значимым продовольственным товарам первой необходимости и пользуются повседневным спросом. Вместе с этим руководитель фракции направила депутатский запрос руководителю регионального управления Федеральной антимонопольной службы с просьбой провести проверку. В документе указано, что рост розничных цен на куриное яйцо в Тюменской области может быть следствием сговора между продавцами, либо производителями с целью извлечения максимальной прибыли.

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Руководитель фракции КПРФ Тюменской областной думы Тамара Казанцева обратилась с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на куриное яйцо в регионе. Депутаты фракции обеспокоены ростом стоимости продукта и считают, что это бьет по расходам граждан. Об этом URA.RU рассказала Тамара Казанцева. «Мы отправили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на яйца в Тюменской области. Сейчас минимальные цены начинаются от 85 рублей за десяток, по данным Росстата цены росли в сентябре и октябре», — рассказала Тамара Казанцева. В письме премьер-министру депутат указала, что постановлением правительства в 2010 году куриные яйца были отнесены к социально значимым продовольственным товарам первой необходимости и пользуются повседневным спросом. Вместе с этим руководитель фракции направила депутатский запрос руководителю регионального управления Федеральной антимонопольной службы с просьбой провести проверку. В документе указано, что рост розничных цен на куриное яйцо в Тюменской области может быть следствием сговора между продавцами, либо производителями с целью извлечения максимальной прибыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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