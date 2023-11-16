Мишустину пожаловались на рост цен на куриные яйца в Тюмени

16 ноября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Депутаты обратили внимание на рост цен на куриный яйца за последние два месяца в Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель фракции КПРФ Тюменской областной думы Тамара Казанцева обратилась с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на куриное яйцо в регионе. Депутаты фракции обеспокоены ростом стоимости продукта и считают, что это бьет по расходам граждан. Об этом URA.RU рассказала Тамара Казанцева. «Мы отправили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на яйца в Тюменской области. Сейчас минимальные цены начинаются от 85 рублей за десяток, по данным Росстата цены росли в сентябре и октябре», — рассказала Тамара Казанцева. В письме премьер-министру депутат указала, что постановлением правительства в 2010 году куриные яйца были отнесены к социально значимым продовольственным товарам первой необходимости и пользуются повседневным спросом. Вместе с этим руководитель фракции направила депутатский запрос руководителю регионального управления Федеральной антимонопольной службы с просьбой провести проверку. В документе указано, что рост розничных цен на куриное яйцо в Тюменской области может быть следствием сговора между продавцами, либо производителями с целью извлечения максимальной прибыли.

Руководитель фракции КПРФ Тюменской областной думы Тамара Казанцева обратилась с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на куриное яйцо в регионе. Депутаты фракции обеспокоены ростом стоимости продукта и считают, что это бьет по расходам граждан. Об этом URA.RU рассказала Тамара Казанцева. «Мы отправили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на яйца в Тюменской области. Сейчас минимальные цены начинаются от 85 рублей за десяток, по данным Росстата цены росли в сентябре и октябре», — рассказала Тамара Казанцева. В письме премьер-министру депутат указала, что постановлением правительства в 2010 году куриные яйца были отнесены к социально значимым продовольственным товарам первой необходимости и пользуются повседневным спросом. Вместе с этим руководитель фракции направила депутатский запрос руководителю регионального управления Федеральной антимонопольной службы с просьбой провести проверку. В документе указано, что рост розничных цен на куриное яйцо в Тюменской области может быть следствием сговора между продавцами, либо производителями с целью извлечения максимальной прибыли.