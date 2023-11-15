Психолог объяснил причины секс-скандала со школьниками начальных классов в ХМАО

Психолог Долгицкий: инцидент в Радужном мог произойти из-за проблем воспитания

16 ноября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

По мнению психолога, важно вовремя заметить отклонения и принять меры по развитию навыков общения у ребенка Фото: Александр Елизаров © URA.RU Причины инцидента с сексуальным подтекстом, произошедшего между школьниками в Радужном (ХМАО), могут крыться в отсутствии рамок в воспитании детей. Кроме того, возможно, участникам скандала необходима консультация психолога. Об этом журналисту URA.RU рассказал клинический психолог Олег Долгицкий. «В норме в период 3-7 лет ведущей деятельностью у ребенка является сюжетно-ролевая игра. Эта игра учит его проявлять свое влечение, а потому должна регулироваться этическими правилами. Если этого не происходит, у ребенка могут развиться определенные отклонения (инверсии и перверсии)», — пояснил эксперт. В этом случае важно принимать меры, так как подобная база для развития навыков общения, в том числе с интимной точки зрения, может закрепиться и повлиять на всю жизнь человека. По мнению Долгицкого, зачинщикам инцидента необходима консультация психолога. Существует вероятность, что причиной их поведения выступает психотравмирующая ситуация, либо неадекватные правила общения внутри семьи. Ранее URA.RU писало о том, что в одной из школ Радужного (ХМАО) разразился скандал из-за развратных действий учеников начальной школы с одноклассницей. Дети прямо на территории образовательного учреждения заставили девочку раздеться и выполнять их указания с сексуальным подтекстом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причины инцидента с сексуальным подтекстом, произошедшего между школьниками в Радужном (ХМАО), могут крыться в отсутствии рамок в воспитании детей. Кроме того, возможно, участникам скандала необходима консультация психолога. Об этом журналисту URA.RU рассказал клинический психолог Олег Долгицкий. «В норме в период 3-7 лет ведущей деятельностью у ребенка является сюжетно-ролевая игра. Эта игра учит его проявлять свое влечение, а потому должна регулироваться этическими правилами. Если этого не происходит, у ребенка могут развиться определенные отклонения (инверсии и перверсии)», — пояснил эксперт. В этом случае важно принимать меры, так как подобная база для развития навыков общения, в том числе с интимной точки зрения, может закрепиться и повлиять на всю жизнь человека. По мнению Долгицкого, зачинщикам инцидента необходима консультация психолога. Существует вероятность, что причиной их поведения выступает психотравмирующая ситуация, либо неадекватные правила общения внутри семьи. Ранее URA.RU писало о том, что в одной из школ Радужного (ХМАО) разразился скандал из-за развратных действий учеников начальной школы с одноклассницей. Дети прямо на территории образовательного учреждения заставили девочку раздеться и выполнять их указания с сексуальным подтекстом.