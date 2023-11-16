Свердловских чиновников пристыдили на всероссийском форуме — и поставили в пример Челябинск

Турпроект свердловских властей раскритиковали на всероссийском форуме

16 ноября 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

«Гора Белая» финансируется из регионального бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Флагманский проект свердловских властей — горнолыжный комплекс «Гора белая» — проигрывает частной «Солнечной долине» (Миасс, Челябинская область), поскольку ее руководство тратит деньги не на пиар, а на развитие инфраструктуры и событийной программы. С разгромным докладом выступила замдиректора Института экономики УрО РАН Анна Ускова на форуме «Города России 2030» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Если „Солнечная долина“ — это частный проект, и он полностью развивается за счет туристов, то „Гора Белая“ существует за счет субсидий и пока не может выйти на самоокупаемость. В чем причины такой дифференциации? В „Солнечной долине“ есть развитие других компетенций — это и беговые лыжи, и картинг, есть маленький зоопарк, что позволяет привлекать не только спортсменов, но и членов их семей. Более того, создаются дополнительные удобства: есть где пообедать, провести время. Все это способствует проведению разных мероприятий: фестивалей, концертов, тематических туров», — считает Ускова. «На „Солнечной долине“, кроме спортивных профессиональных соревнований, есть события, нацеленные на конкретные аудитории. Например, по посещаемости каждое мероприятие на курорте в Миассе собирает до 10 тысяч участников, в то время как попытка провести фестиваль на „Горе Белой“ привлекла всего две тысячи человек», — заявила Ускова. Вдобавок к этому, отметила она, в Нижнем Тагиле плохо развит гостиничный бизнес. «На „Гору Белую“ не едут, потому что там негде переночевать, а ехать далеко. Если будет лишь большая реклама, то мало, кто туда поедет», — подвели итоги участники встречи. От свердловской власти за презентацией следила глава департамента развития туризма Эльмира Туканова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Флагманский проект свердловских властей — горнолыжный комплекс «Гора белая» — проигрывает частной «Солнечной долине» (Миасс, Челябинская область), поскольку ее руководство тратит деньги не на пиар, а на развитие инфраструктуры и событийной программы. С разгромным докладом выступила замдиректора Института экономики УрО РАН Анна Ускова на форуме «Города России 2030» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Если „Солнечная долина“ — это частный проект, и он полностью развивается за счет туристов, то „Гора Белая“ существует за счет субсидий и пока не может выйти на самоокупаемость. В чем причины такой дифференциации? В „Солнечной долине“ есть развитие других компетенций — это и беговые лыжи, и картинг, есть маленький зоопарк, что позволяет привлекать не только спортсменов, но и членов их семей. Более того, создаются дополнительные удобства: есть где пообедать, провести время. Все это способствует проведению разных мероприятий: фестивалей, концертов, тематических туров», — считает Ускова. «На „Солнечной долине“, кроме спортивных профессиональных соревнований, есть события, нацеленные на конкретные аудитории. Например, по посещаемости каждое мероприятие на курорте в Миассе собирает до 10 тысяч участников, в то время как попытка провести фестиваль на „Горе Белой“ привлекла всего две тысячи человек», — заявила Ускова. Вдобавок к этому, отметила она, в Нижнем Тагиле плохо развит гостиничный бизнес. «На „Гору Белую“ не едут, потому что там негде переночевать, а ехать далеко. Если будет лишь большая реклама, то мало, кто туда поедет», — подвели итоги участники встречи. От свердловской власти за презентацией следила глава департамента развития туризма Эльмира Туканова.