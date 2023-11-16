В екатеринбургском СИЗО арестант до смерти забил сокамерника

16 ноября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в СИЗО-1 Екатеринбурга Фото: Сергей Русанов © URA.RU Появились подробности инцидента, произошедшего в екатеринбургском СИЗО-1. Выяснилось, что одного из арестантов до смерти забил сокамерник. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь управления ФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Днем 16 ноября в СМИ появилась информация о смерти двух арестантов: один якобы скончался от передозировки наркотиками, а другой — от полученных в результате избиения травм. Левченко подтверждает только одну смерть. «В случае с насилием [в отношении задержанного рассматривается] один фигурант дела. Сокамерник», — заявил он. Произошедшее Левченко связывает с тем, что в СИЗО появляется «все более тяжелый» так называемый «спецконтингент», состоящий, в частности, из рецидивистов.

Появились подробности инцидента, произошедшего в екатеринбургском СИЗО-1. Выяснилось, что одного из арестантов до смерти забил сокамерник. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь управления ФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Днем 16 ноября в СМИ появилась информация о смерти двух арестантов: один якобы скончался от передозировки наркотиками, а другой — от полученных в результате избиения травм. Левченко подтверждает только одну смерть. «В случае с насилием [в отношении задержанного рассматривается] один фигурант дела. Сокамерник», — заявил он. Произошедшее Левченко связывает с тем, что в СИЗО появляется «все более тяжелый» так называемый «спецконтингент», состоящий, в частности, из рецидивистов.