В екатеринбургском СИЗО арестант до смерти забил сокамерника

Появились подробности инцидента, произошедшего в екатеринбургском СИЗО-1. Выяснилось, что одного из арестантов до смерти забил сокамерник. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь управления ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Днем 16 ноября в СМИ появилась информация о смерти двух арестантов: один якобы скончался от передозировки наркотиками, а другой — от полученных в результате избиения травм. Левченко подтверждает только одну смерть.
«В случае с насилием [в отношении задержанного рассматривается] один фигурант дела. Сокамерник», — заявил он. Произошедшее Левченко связывает с тем, что в СИЗО появляется «все более тяжелый» так называемый «спецконтингент», состоящий, в частности, из рецидивистов.
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