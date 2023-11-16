В детских садах в Парковом полностью завершены строительные и отделочные работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В челябинском микрорайоне Парковый завершено строительство двух трехэтажных детских садов на 270 мест. Скоро дошкольные учреждения откроются на улицах Габдулы Тукая и Бейвеля, сообщили 16 октября в пресс-службе мэрии.

«В микрорайоне №55 по улице Габдуллы Тукая появился 3-этажный садик на 120 мест. Все строительные работы уже завершены. До конца месяца здесь полностью оснастят все помещения мебелью и оборудованием. Еще один новый 3-этажный садик для 150 детей построили по улице Бейвеля. Здесь также завершены строительные и отделочные работы, на прилегающей территории оборудованы площадки для прогулок, сейчас ведется оснащение внутренних помещений и монтаж оборудования», — рассказали в пресс-службе.

Возведение новых детских садов проведено муниципалитетом в рамках нацпроекта «Демография». В ближайшее время городской Комитет образования приступит к комплектованию списков детей, которые смогут посещать дошкольное учреждение.

Скоро дошкольные учреждения откроются по улице Габдулы Тукая и Бейвеля Фото: администрация города Челябинска

Возведение новых детских садов проведено муниципалитетом в рамках нацпроекта «Демография» Фото: администрация города Челябинска

В микрорайоне №55 по улице Габдуллы Тукая появился 3-этажный садик на 120 мест Фото: администрация города Челябинска

3-этажный детский сал для 150 детей построили по улице Бейвеля Фото: администрация города Челябинска