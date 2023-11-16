В челябинском микрорайоне построили два новых детских сада на 250 мест. Фото

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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, спортзал, детский сад45
В детских садах в Парковом полностью завершены строительные и отделочные работы Фото:

В челябинском микрорайоне Парковый завершено строительство двух трехэтажных детских садов на 270 мест. Скоро дошкольные учреждения откроются на улицах Габдулы Тукая и Бейвеля, сообщили 16 октября в пресс-службе мэрии.

«В микрорайоне №55 по улице Габдуллы Тукая появился 3-этажный садик на 120 мест. Все строительные работы уже завершены. До конца месяца здесь полностью оснастят все помещения мебелью и оборудованием. Еще один новый 3-этажный садик для 150 детей построили по улице Бейвеля. Здесь также завершены строительные и отделочные работы, на прилегающей территории оборудованы площадки для прогулок, сейчас ведется оснащение внутренних помещений и монтаж оборудования», — рассказали в пресс-службе.

Возведение новых детских садов проведено муниципалитетом в рамках нацпроекта «Демография». В ближайшее время городской Комитет образования приступит к комплектованию списков детей, которые смогут посещать дошкольное учреждение.

Скоро дошкольные учреждения откроются по улице Габдулы Тукая и Бейвеля
Скоро дошкольные учреждения откроются по улице Габдулы Тукая и Бейвеля
Фото:
Возведение новых детских садов проведено муниципалитетом в рамках нацпроекта «Демография»
Возведение новых детских садов проведено муниципалитетом в рамках нацпроекта «Демография»
Фото:
В микрорайоне №55 по улице Габдуллы Тукая появился 3-этажный садик на 120 мест
В микрорайоне №55 по улице Габдуллы Тукая появился 3-этажный садик на 120 мест
Фото:
3-этажный детский сал для 150 детей построили по улице Бейвеля
3-этажный детский сал для 150 детей построили по улице Бейвеля
Фото:
Здесь также завершены строительные и отделочные работы, на прилегающей территории оборудованы площадки для прогулок, сейчас ведется оснащение внутренних помещений и монтаж оборудования
Здесь также завершены строительные и отделочные работы, на прилегающей территории оборудованы площадки для прогулок, сейчас ведется оснащение внутренних помещений и монтаж оборудования
Фото:

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В челябинском микрорайоне Парковый завершено строительство двух трехэтажных детских садов на 270 мест. Скоро дошкольные учреждения откроются на улицах Габдулы Тукая и Бейвеля, сообщили 16 октября в пресс-службе мэрии. «В микрорайоне №55 по улице Габдуллы Тукая появился 3-этажный садик на 120 мест. Все строительные работы уже завершены. До конца месяца здесь полностью оснастят все помещения мебелью и оборудованием. Еще один новый 3-этажный садик для 150 детей построили по улице Бейвеля. Здесь также завершены строительные и отделочные работы, на прилегающей территории оборудованы площадки для прогулок, сейчас ведется оснащение внутренних помещений и монтаж оборудования», — рассказали в пресс-службе. Возведение новых детских садов проведено муниципалитетом в рамках нацпроекта «Демография». В ближайшее время городской Комитет образования приступит к комплектованию списков детей, которые смогут посещать дошкольное учреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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