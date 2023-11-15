В ХМАО пьяный отец сбежал с места ДТП, оставив в машине пострадавших дочек

В ХМАО пьяный водитель сбежал с места ДТП, оставив в машине двух пострадавших дочек, 8 и 14 лет. Авария произошла на автодороге, ведущей из Урая в Половинку.
«В этом году Ивана (водитель) лишили прав за пьяное вождение. Со слов жены, она об этом не знала. Без водительских и под градусом он не справился с управлением на дороге Урай — Половинка и улетел в кювет. Потом вышел из машины, заявил свидетелям, что девочки не его дочери, и сбежал в кусты, оставив раненых детей. Старшая сама разбила стекло, помогла малышке выбраться из машины. Им пришлось идти по трассе, пока другие автомобилисты не вызвали скорую», — указано в tg-канале Ural Mash.
Врачи диагностировали у девочек сотрясения и переломы. Доктора оценили причиненный вред как тяжелый. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Как сообщила мать пострадавших, мужчина с ними не живет. В день аварии он забирал дочек абсолютно трезвым. В окружное управление полиции был направлен запрос для уточнения информации. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске сотрудники ДПС устроили прогоню за пьяным гонщиком. Погоня началась после того, как водитель отказался останавливаться.
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