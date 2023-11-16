Стронгмэн пробовал себя в нескольких видах спорта, в том числе в боксе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинский стронгмэн Денис Вильданов примет участие в соревнованиях лиги Power Slap компании UFC, на которых участники дают друг другу пощечины. Об этом Вильданов сообщил на своей странице в соцсетях.

«Друзья, у меня в руках контракт с лигой Power Slap, промоушена по пощечинам от главы UFC Дэйна Уайта! Возможность войти в историю и стать первым русским в этом промоушене я, конечно же, не собираюсь упускать, поэтому подписываю данный контракт», — сообщил Вильданов.

Контракт уже подписан. Теперь челябинец должен получить визу для поездки в США на соревнования.

Вильданов занимался боксом, а в соревнованиях по пощечинам в России участвовал в 2018 году. Увлекаясь этим спортом, челябинец получил сотрясение мозга и перелом носа, однако не оставил это увлечение.