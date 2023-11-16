Челябинский стронгмэн примет участие в соревнованиях по пощечинам в США. Фото

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Визит Майка Тайсона в Академию единоборств РМК. Екатеринбург, боксерские перчатки
Стронгмэн пробовал себя в нескольких видах спорта, в том числе в боксе Фото:

Челябинский стронгмэн Денис Вильданов примет участие в соревнованиях лиги Power Slap компании UFC, на которых участники дают друг другу пощечины. Об этом Вильданов сообщил на своей странице в соцсетях.

«Друзья, у меня в руках контракт с лигой Power Slap, промоушена по пощечинам от главы UFC Дэйна Уайта! Возможность войти в историю и стать первым русским в этом промоушене я, конечно же, не собираюсь упускать, поэтому подписываю данный контракт», — сообщил Вильданов.

Контракт уже подписан. Теперь челябинец должен получить визу для поездки в США на соревнования.

Вильданов занимался боксом, а в соревнованиях по пощечинам в России участвовал в 2018 году. Увлекаясь этим спортом, челябинец получил сотрясение мозга и перелом носа, однако не оставил это увлечение.

Денис Вильданов занимался боксом и участвовал в соревнованиях по пощечинам
Денис Вильданов занимался боксом и участвовал в соревнованиях по пощечинам
Фото:

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Челябинский стронгмэн Денис Вильданов примет участие в соревнованиях лиги Power Slap компании UFC, на которых участники дают друг другу пощечины. Об этом Вильданов сообщил на своей странице в соцсетях. «Друзья, у меня в руках контракт с лигой Power Slap, промоушена по пощечинам от главы UFC Дэйна Уайта! Возможность войти в историю и стать первым русским в этом промоушене я, конечно же, не собираюсь упускать, поэтому подписываю данный контракт», — сообщил Вильданов. Контракт уже подписан. Теперь челябинец должен получить визу для поездки в США на соревнования. Вильданов занимался боксом, а в соревнованиях по пощечинам в России участвовал в 2018 году. Увлекаясь этим спортом, челябинец получил сотрясение мозга и перелом носа, однако не оставил это увлечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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