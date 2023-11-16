Челябинский стронгмэн Денис Вильданов примет участие в соревнованиях лиги Power Slap компании UFC, на которых участники дают друг другу пощечины. Об этом Вильданов сообщил на своей странице в соцсетях.
«Друзья, у меня в руках контракт с лигой Power Slap, промоушена по пощечинам от главы UFC Дэйна Уайта! Возможность войти в историю и стать первым русским в этом промоушене я, конечно же, не собираюсь упускать, поэтому подписываю данный контракт», — сообщил Вильданов.
Контракт уже подписан. Теперь челябинец должен получить визу для поездки в США на соревнования.
Вильданов занимался боксом, а в соревнованиях по пощечинам в России участвовал в 2018 году. Увлекаясь этим спортом, челябинец получил сотрясение мозга и перелом носа, однако не оставил это увлечение.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.