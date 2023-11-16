В Магнитогорске трое мужчин разгромили эротический спа-салон. Фото

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Мужчины возместили ущерб эро-салону после вмешательства сотрудников охраны Фото:

Три магнитогорца в Челябинской области разгромили мужской спа-салон эротического массажа во время отдыха в заведении. Об этом 16 ноября сообщили в охранной организации «Право роста».

«Активно отдохнули трое мужчин в салоне „Эйфория“ — сломали стол и разбили посуду. В этот раз обошлось без вызова правоохранительных органов», — сообщает официальный паблик охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудникам «Право роста» пришлось вести длительный диалог с мужчинами. После они возместили салону ущерб в 15 тысяч рублей.

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Три магнитогорца в Челябинской области разгромили мужской спа-салон эротического массажа во время отдыха в заведении. Об этом 16 ноября сообщили в охранной организации «Право роста». «Активно отдохнули трое мужчин в салоне „Эйфория“ — сломали стол и разбили посуду. В этот раз обошлось без вызова правоохранительных органов», — сообщает официальный паблик охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте». Сотрудникам «Право роста» пришлось вести длительный диалог с мужчинами. После они возместили салону ущерб в 15 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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