Мужчины возместили ущерб эро-салону после вмешательства сотрудников охраны Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Три магнитогорца в Челябинской области разгромили мужской спа-салон эротического массажа во время отдыха в заведении. Об этом 16 ноября сообщили в охранной организации «Право роста».

«Активно отдохнули трое мужчин в салоне „Эйфория“ — сломали стол и разбили посуду. В этот раз обошлось без вызова правоохранительных органов», — сообщает официальный паблик охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудникам «Право роста» пришлось вести длительный диалог с мужчинами. После они возместили салону ущерб в 15 тысяч рублей.

Фото: официальный паблик «Право роста» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/pravo_rosta

Фото: официальный паблик «Право роста» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/pravo_rosta