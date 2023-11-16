16 ноября 2023

Из тюменских аптек исчез популярный препарат от кашля

В тюменских аптеках возник дефицит препарата «АЦЦ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Провизоры вынуждены предлагать покупателям аналоги препарата «АЦЦ» Фото:

Из аптек Тюмени исчез препарат, широко применявшийся при лечении кашля. Горожане рассказали URA.RU, что в дефиците растворимые таблетки «АЦЦ», производимые в Европе. Информацию подтвердили и местные врачи.

«Заболел ребенок, врач выписал шипучие таблетки „АЦЦ“ в дозировке 200 мг. В аптеке их не оказалось, нам предложили аналог», — рассказала жительница Тюмени.

Врач-педиатр городской поликлиники №4 подтвердила информацию о том, что препарата «АЦЦ» нет в аптеках. «Про дефицит этого лекарства врачам известно, поэтому мы стараемся его не назначать», — рассказала медик.

В некоторых аптеках Тюмени корреспонденту URA.RU подтвердили, что растворимых таблеток «АЦЦ» от кашля нет в наличии. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в регионально управление Росздравнадзора. На момент публикации ответ не поступил.

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Из аптек Тюмени исчез препарат, широко применявшийся при лечении кашля. Горожане рассказали URA.RU, что в дефиците растворимые таблетки «АЦЦ», производимые в Европе. Информацию подтвердили и местные врачи. «Заболел ребенок, врач выписал шипучие таблетки „АЦЦ“ в дозировке 200 мг. В аптеке их не оказалось, нам предложили аналог», — рассказала жительница Тюмени. Врач-педиатр городской поликлиники №4 подтвердила информацию о том, что препарата «АЦЦ» нет в аптеках. «Про дефицит этого лекарства врачам известно, поэтому мы стараемся его не назначать», — рассказала медик. В некоторых аптеках Тюмени корреспонденту URA.RU подтвердили, что растворимых таблеток «АЦЦ» от кашля нет в наличии. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в регионально управление Росздравнадзора. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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