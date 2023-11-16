В ЦБ выразили готовность снизить ключевую ставку в 2024 году

Набиуллина: ЦБ снизит ключевую ставку при уровне инфляции в 4%

16 ноября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина назвала условия повышения ключевой ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный Банк России готов снизить ключевую ставку, если в 2024 году инфляция в стране приблизится к 4%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели в 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку», — сказала Эльвира Набиуллина. Свое заявление она сделала в ходе выступления в Госдуме. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Сейчас ключевая ставка равна 15%. Глава ЦБ сказала, что такой шаг был необходимой мерой, передает RT. Тем не менее недавно Набиуллина заявила, что показатель может повыситься до конца 2023 года.

Центральный Банк России готов снизить ключевую ставку, если в 2024 году инфляция в стране приблизится к 4%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели в 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку», — сказала Эльвира Набиуллина. Свое заявление она сделала в ходе выступления в Госдуме. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Сейчас ключевая ставка равна 15%. Глава ЦБ сказала, что такой шаг был необходимой мерой, передает RT. Тем не менее недавно Набиуллина заявила, что показатель может повыситься до конца 2023 года.