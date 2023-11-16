В ЦБ выразили готовность снизить ключевую ставку в 2024 году

Набиуллина: ЦБ снизит ключевую ставку при уровне инфляции в 4%
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина назвала условия повышения ключевой ставки Фото:

Центральный Банк России готов снизить ключевую ставку, если в 2024 году инфляция в стране приблизится к 4%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели в 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку», — сказала Эльвира Набиуллина. Свое заявление она сделала в ходе выступления в Госдуме. Трансляция шла на телеканале «Россия-24».

Сейчас ключевая ставка равна 15%. Глава ЦБ сказала, что такой шаг был необходимой мерой, передает RT. Тем не менее недавно Набиуллина заявила, что показатель может повыситься до конца 2023 года.

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Центральный Банк России готов снизить ключевую ставку, если в 2024 году инфляция в стране приблизится к 4%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели в 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку», — сказала Эльвира Набиуллина. Свое заявление она сделала в ходе выступления в Госдуме. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Сейчас ключевая ставка равна 15%. Глава ЦБ сказала, что такой шаг был необходимой мерой, передает RT. Тем не менее недавно Набиуллина заявила, что показатель может повыситься до конца 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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