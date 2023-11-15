15 ноября 2023

Бассейн на сцене и пьеса Николая Коляды: театральные выходные в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Окраины, дома, дороги. Тюмень, снег, зима, дк железнодорожников, поезд, памятник
В Тюмени пройдут постановки трех спектаклей Фото:

В Тюмени пройдут три спектакля Молодежного театра Республики Коми. Об этом URA.RU рассказал директор учреждения Михаил Матвеев.

«Мы покажем тюменцам „Каштанку“ Чехова, спектакль „Игра в фанты“ известного свердловского режиссера и драматурга Николая Коляды, а также „СКТВКР“ про Сыктывкар, где специально для представления будет смонтирован привезенный бассейн. Эти три постановки выбраны, так как будут интересны зрителю, но не требуют столь мощного технического оснащения», — рассказал URA.RU директор Молодежного театра Республики Коми Михаил Матвеев.

Театральные показы пройдут в рамках программы «Большие гастроли». Принимающим театром выступил тюменский «Ангажемент», который не смог предоставить свою сцену из-за ремонта внутри здания театра, поэтому спектакли перенесли в другое учреждение.

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В Тюмени пройдут три спектакля Молодежного театра Республики Коми. Об этом URA.RU рассказал директор учреждения Михаил Матвеев. «Мы покажем тюменцам „Каштанку“ Чехова, спектакль „Игра в фанты“ известного свердловского режиссера и драматурга Николая Коляды, а также „СКТВКР“ про Сыктывкар, где специально для представления будет смонтирован привезенный бассейн. Эти три постановки выбраны, так как будут интересны зрителю, но не требуют столь мощного технического оснащения», — рассказал URA.RU директор Молодежного театра Республики Коми Михаил Матвеев. Театральные показы пройдут в рамках программы «Большие гастроли». Принимающим театром выступил тюменский «Ангажемент», который не смог предоставить свою сцену из-за ремонта внутри здания театра, поэтому спектакли перенесли в другое учреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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