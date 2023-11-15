Бассейн на сцене и пьеса Николая Коляды: театральные выходные в Тюмени

В Тюмени пройдут три спектакля Молодежного театра Республики Коми. Об этом URA.RU рассказал директор учреждения Михаил Матвеев.
«Мы покажем тюменцам „Каштанку“ Чехова, спектакль „Игра в фанты“ известного свердловского режиссера и драматурга Николая Коляды, а также „СКТВКР“ про Сыктывкар, где специально для представления будет смонтирован привезенный бассейн. Эти три постановки выбраны, так как будут интересны зрителю, но не требуют столь мощного технического оснащения», — рассказал URA.RU директор Молодежного театра Республики Коми Михаил Матвеев.
Театральные показы пройдут в рамках программы «Большие гастроли». Принимающим театром выступил тюменский «Ангажемент», который не смог предоставить свою сцену из-за ремонта внутри здания театра, поэтому спектакли перенесли в другое учреждение.
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