Бассейн на сцене и пьеса Николая Коляды: театральные выходные в Тюмени

16 ноября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

В Тюмени пройдут постановки трех спектаклей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пройдут три спектакля Молодежного театра Республики Коми. Об этом URA.RU рассказал директор учреждения Михаил Матвеев. «Мы покажем тюменцам „Каштанку“ Чехова, спектакль „Игра в фанты“ известного свердловского режиссера и драматурга Николая Коляды, а также „СКТВКР“ про Сыктывкар, где специально для представления будет смонтирован привезенный бассейн. Эти три постановки выбраны, так как будут интересны зрителю, но не требуют столь мощного технического оснащения», — рассказал URA.RU директор Молодежного театра Республики Коми Михаил Матвеев. Театральные показы пройдут в рамках программы «Большие гастроли». Принимающим театром выступил тюменский «Ангажемент», который не смог предоставить свою сцену из-за ремонта внутри здания театра, поэтому спектакли перенесли в другое учреждение.

В Тюмени пройдут три спектакля Молодежного театра Республики Коми. Об этом URA.RU рассказал директор учреждения Михаил Матвеев. «Мы покажем тюменцам „Каштанку“ Чехова, спектакль „Игра в фанты“ известного свердловского режиссера и драматурга Николая Коляды, а также „СКТВКР“ про Сыктывкар, где специально для представления будет смонтирован привезенный бассейн. Эти три постановки выбраны, так как будут интересны зрителю, но не требуют столь мощного технического оснащения», — рассказал URA.RU директор Молодежного театра Республики Коми Михаил Матвеев. Театральные показы пройдут в рамках программы «Большие гастроли». Принимающим театром выступил тюменский «Ангажемент», который не смог предоставить свою сцену из-за ремонта внутри здания театра, поэтому спектакли перенесли в другое учреждение.