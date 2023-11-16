СК завел уголовное дело из-за общепитов в Екатеринбурге

16 ноября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

В нескольких точках активисты нашли ряд нарушений Фото: Александр Мамаев © URA.RU СК по Свердловской области завел уголовное дело из-за выявленных нарушений в точках общепита в нескольких районах Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в заведения с проверками приходили общественники. Активисты из «Народного контроля», которым руководит член Общественной палаты Дмитрий Чукреев, проверяли общепиты на Технической, 14, 34/1 и 37, Санаторной, 6/1, 8/1, Титова, 12, Варшавской, 26, Сибирском тракте, 33/2 и Учителей, 8 и 9а. Там были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм, а у продавцов были фиктивные санитарные книжки. Кроме того в некоторых местах работают мигранты, которые, возможно, находятся в РФ незаконно. «В связи с тем, что выявленные нарушения создают угрозу безопасности потребителям, а также могут свидетельствовать о ненадлежащем контроле лиц, ответственных за сферу потребительских услуг и соблюдение миграционного законодательства, и. о. руководителя свердловского СК Анатолий Надбитов поручил возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — пишет telegram-канал «СУ СКР по Свердловской области». Теперь следователи будут изучать выявленные общественниками факты нарушений.

СК по Свердловской области завел уголовное дело из-за выявленных нарушений в точках общепита в нескольких районах Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в заведения с проверками приходили общественники. Активисты из «Народного контроля», которым руководит член Общественной палаты Дмитрий Чукреев, проверяли общепиты на Технической, 14, 34/1 и 37, Санаторной, 6/1, 8/1, Титова, 12, Варшавской, 26, Сибирском тракте, 33/2 и Учителей, 8 и 9а. Там были выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм, а у продавцов были фиктивные санитарные книжки. Кроме того в некоторых местах работают мигранты, которые, возможно, находятся в РФ незаконно. «В связи с тем, что выявленные нарушения создают угрозу безопасности потребителям, а также могут свидетельствовать о ненадлежащем контроле лиц, ответственных за сферу потребительских услуг и соблюдение миграционного законодательства, и. о. руководителя свердловского СК Анатолий Надбитов поручил возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — пишет telegram-канал «СУ СКР по Свердловской области». Теперь следователи будут изучать выявленные общественниками факты нарушений.