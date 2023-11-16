Фирма богатейшей предпринимательницы Кургана заработала около полумиллиарда на продаже погрузчиков

Курганская компания «Комплектснаб» за год поставила спецтехнику на 480 миллионов

Фирма «Комплектснаб» за 2023 год поставила заказчикам спецтехнику на 480 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Комплектснаб», которая принадлежит курганской предпринимательнице Наталье Полковой, за год заработала на поставке погрузчиков и бульдозеров более 480 миллионов рублей. Об этом говорится в отчетности предприятия. Полкова входит в топ-10 самых богатых жителей Кургана.

«ООО „Комплектснаб“. Торги за 2023 год. Победили в 20 аукционах на сумму: 480 011 400 рублей. Это на 141,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года (338,5 млн)», — говорится в информации, опубликованной в сервисе СБИС. Спецтехника в виде ковшевых погрузчиков, мини-погрузчиков и бульдозеров поставлялась в Москву, Санкт-Петербург, а также регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Компания «Три-А», которой также владеет Наталья Полкова, с начала 2023 года на поставках спецтехники заработала 104,3 млн рублей. За это время фирмой было выиграно 16 аукционов. Выручка предприятия за 2022 год выросла почти в четыре раза и составила 39,7 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что фирма «Комплектснаб» в три раза увеличила прибыль. По данным за 2022 год, у компании выросли доходы до 311 млн рублей. Выручка предприятия от продажи спецтехники и оборудования достигла 1,7 млрд рублей.