Тюменская область примкнет к стратегическому федеральному полигону

Тюменское правительство подпишет соглашение с институтом нефтегазовых инициатив
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ТНФ. Тюмень, моор александр
Сторонами соглашения станут тюменское правительство, нефтегазовый кластер и институт нефтегазовых стратегических инициатив Фото:

В декабре на технологическом саммите TNF, который пройдет в Тюмени, будет подписано соглашение между региональным правительством, нефтегазовым кластером и институтом нефтегазовых инициатив. Соглашение коснется стратегически важного для ТЭК России полигона, сообщает telegram-канал TNF.

«Подписание соглашения между Правительством Тюменской области, институтом нефтегазовых инициатив и ассоциацией „Нефтегазовый кластер“ ожидается на технологическом саммите TNF в декабре. Соглашение предполагает начало работы в связи с созданием независимого испытательного полигона в России», — говорится в сообщении.

Предполагается, что полигон позволит ускорить разработку и внедрение в ТЭК нового оборудования для бурения и добычи углеводородов. Еще одной целью полигона станет создание общих стандартов в сфере нефтегазового оборудования, а также снижение затрат на его создание и запуск в производство.

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В декабре на технологическом саммите TNF, который пройдет в Тюмени, будет подписано соглашение между региональным правительством, нефтегазовым кластером и институтом нефтегазовых инициатив. Соглашение коснется стратегически важного для ТЭК России полигона, сообщает telegram-канал TNF. «Подписание соглашения между Правительством Тюменской области, институтом нефтегазовых инициатив и ассоциацией „Нефтегазовый кластер“ ожидается на технологическом саммите TNF в декабре. Соглашение предполагает начало работы в связи с созданием независимого испытательного полигона в России», — говорится в сообщении. Предполагается, что полигон позволит ускорить разработку и внедрение в ТЭК нового оборудования для бурения и добычи углеводородов. Еще одной целью полигона станет создание общих стандартов в сфере нефтегазового оборудования, а также снижение затрат на его создание и запуск в производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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