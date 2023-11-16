Тюменская область примкнет к стратегическому федеральному полигону

Тюменское правительство подпишет соглашение с институтом нефтегазовых инициатив

16 ноября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Сторонами соглашения станут тюменское правительство, нефтегазовый кластер и институт нефтегазовых стратегических инициатив Фото: Денис Моргунов © URA.RU В декабре на технологическом саммите TNF, который пройдет в Тюмени, будет подписано соглашение между региональным правительством, нефтегазовым кластером и институтом нефтегазовых инициатив. Соглашение коснется стратегически важного для ТЭК России полигона, сообщает telegram-канал TNF. «Подписание соглашения между Правительством Тюменской области, институтом нефтегазовых инициатив и ассоциацией „Нефтегазовый кластер“ ожидается на технологическом саммите TNF в декабре. Соглашение предполагает начало работы в связи с созданием независимого испытательного полигона в России», — говорится в сообщении. Предполагается, что полигон позволит ускорить разработку и внедрение в ТЭК нового оборудования для бурения и добычи углеводородов. Еще одной целью полигона станет создание общих стандартов в сфере нефтегазового оборудования, а также снижение затрат на его создание и запуск в производство.

В декабре на технологическом саммите TNF, который пройдет в Тюмени, будет подписано соглашение между региональным правительством, нефтегазовым кластером и институтом нефтегазовых инициатив. Соглашение коснется стратегически важного для ТЭК России полигона, сообщает telegram-канал TNF. «Подписание соглашения между Правительством Тюменской области, институтом нефтегазовых инициатив и ассоциацией „Нефтегазовый кластер“ ожидается на технологическом саммите TNF в декабре. Соглашение предполагает начало работы в связи с созданием независимого испытательного полигона в России», — говорится в сообщении. Предполагается, что полигон позволит ускорить разработку и внедрение в ТЭК нового оборудования для бурения и добычи углеводородов. Еще одной целью полигона станет создание общих стандартов в сфере нефтегазового оборудования, а также снижение затрат на его создание и запуск в производство.