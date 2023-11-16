Курганского танкиста из зоны СВО наградили медалью за доблесть. Фото

17 ноября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Курганский боец из зоны СВО получил медаль «За воинскую доблесть» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский военнослужащий Дмитрий В. из шестого гвардейского танкового полка получил госнаграду от Минобороны РФ за участие в спецоперации. О награждении рассказал боец в соцсетях. «Дмитрий В. Награжден медалью Министерства обороны РФ „За воинскую доблесть“ II степени», — говорится в удостоверении. Такую награду вручают за отличные показатели в боевой подготовке и особые отличия при несении службы. Ранее URA.RU писало, что курганским сотрудникам Росгвардии вручили медали за СВО. Ведомственные награды получили семь силовиков. Курганский боец получил медаль «За воинскую доблесть» II степени Фото курганского бойца Дмитрия В. Боец служит в танковом полку в зоне СВО Фото курганского бойца Дмитрия В.

Курганский военнослужащий Дмитрий В. из шестого гвардейского танкового полка получил госнаграду от Минобороны РФ за участие в спецоперации. О награждении рассказал боец в соцсетях. «Дмитрий В. Награжден медалью Министерства обороны РФ „За воинскую доблесть“ II степени», — говорится в удостоверении. Такую награду вручают за отличные показатели в боевой подготовке и особые отличия при несении службы. Ранее URA.RU писало, что курганским сотрудникам Росгвардии вручили медали за СВО. Ведомственные награды получили семь силовиков.