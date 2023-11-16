Курганский боец из зоны СВО получил медаль «За воинскую доблесть»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курганский военнослужащий Дмитрий В. из шестого гвардейского танкового полка получил госнаграду от Минобороны РФ за участие в спецоперации. О награждении рассказал боец в соцсетях.
«Дмитрий В. Награжден медалью Министерства обороны РФ „За воинскую доблесть“ II степени», — говорится в удостоверении. Такую награду вручают за отличные показатели в боевой подготовке и особые отличия при несении службы.
Ранее URA.RU писало, что курганским сотрудникам Росгвардии вручили медали за СВО. Ведомственные награды получили семь силовиков.
Курганский боец получил медаль «За воинскую доблесть» II степени
Боец служит в танковом полку в зоне СВО
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