Курганским росгвардейцам вручили медали за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте областного Управления Росгвардии.
«Начальник Управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебно-боевых задач в ходе СВО. Семь спецназовцев ОМОН „Скиф“ удостоены медалей „За разминирование“, „За заслуги в укреплении правопорядка“ и „За боевое содружество“», — говорится в сообщении.
Также медалью войск национальной гвардии «За боевое отличие» был награжден бывший заместитель начальника курганской Росгвардии Николай Суханов, ушедший в отставку. Офицера в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых и вручили памятный подарок.
В Кургане семь росгвардейцев получили медали за участие в зону СВО
Фото: сайт Управления Росгвардии по Курганской области
Сотрудники Росгвардии получили медали «За разминирование», «За заслуги в укреплении правопорядка» и «За боевое содружество»
Фото: сайт Управления Росгвардии по Курганской области
Также медалью «За боевое отличие» был награжден экс-замначальника регионального Управления Росгвардии Николай Суханов
Фото: сайт Управления Росгвардии по Курганской области
Курганским росгвардейцам вручили медали за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте областного Управления Росгвардии. «Начальник Управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебно-боевых задач в ходе СВО. Семь спецназовцев ОМОН „Скиф“ удостоены медалей „За разминирование“, „За заслуги в укреплении правопорядка“ и „За боевое содружество“», — говорится в сообщении. Также медалью войск национальной гвардии «За боевое отличие» был награжден бывший заместитель начальника курганской Росгвардии Николай Суханов, ушедший в отставку. Офицера в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых и вручили памятный подарок.