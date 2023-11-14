Сотрудникам Росгвардии вручили медали за участие в спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганским росгвардейцам вручили медали за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте областного Управления Росгвардии.

«Начальник Управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебно-боевых задач в ходе СВО. Семь спецназовцев ОМОН „Скиф“ удостоены медалей „За разминирование“, „За заслуги в укреплении правопорядка“ и „За боевое содружество“», — говорится в сообщении.

Также медалью войск национальной гвардии «За боевое отличие» был награжден бывший заместитель начальника курганской Росгвардии Николай Суханов, ушедший в отставку. Офицера в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых и вручили памятный подарок.

В Кургане семь росгвардейцев получили медали за участие в зону СВО Фото: сайт Управления Росгвардии по Курганской области

Сотрудники Росгвардии получили медали «За разминирование», «За заслуги в укреплении правопорядка» и «За боевое содружество» Фото: сайт Управления Росгвардии по Курганской области