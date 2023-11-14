14 ноября 2023

Курганским росгвардейцам вручили медали за СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпускной в ЦПКИО. Курган, росгвардия
Сотрудникам Росгвардии вручили медали за участие в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганским росгвардейцам вручили медали за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте областного Управления Росгвардии.

«Начальник Управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебно-боевых задач в ходе СВО. Семь спецназовцев ОМОН „Скиф“ удостоены медалей „За разминирование“, „За заслуги в укреплении правопорядка“ и „За боевое содружество“», — говорится в сообщении.

Также медалью войск национальной гвардии «За боевое отличие» был награжден бывший заместитель начальника курганской Росгвардии Николай Суханов, ушедший в отставку. Офицера в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых и вручили памятный подарок.

В Кургане семь росгвардейцев получили медали за участие в зону СВО
В Кургане семь росгвардейцев получили медали за участие в зону СВО
Фото:
Сотрудники Росгвардии получили медали «За разминирование», «За заслуги в укреплении правопорядка» и «За боевое содружество»
Сотрудники Росгвардии получили медали «За разминирование», «За заслуги в укреплении правопорядка» и «За боевое содружество»
Фото:
Также медалью «За боевое отличие» был награжден экс-замначальника регионального Управления Росгвардии Николай Суханов
Также медалью «За боевое отличие» был награжден экс-замначальника регионального Управления Росгвардии Николай Суханов
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганским росгвардейцам вручили медали за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте областного Управления Росгвардии. «Начальник Управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебно-боевых задач в ходе СВО. Семь спецназовцев ОМОН „Скиф“ удостоены медалей „За разминирование“, „За заслуги в укреплении правопорядка“ и „За боевое содружество“», — говорится в сообщении. Также медалью войск национальной гвардии «За боевое отличие» был награжден бывший заместитель начальника курганской Росгвардии Николай Суханов, ушедший в отставку. Офицера в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых и вручили памятный подарок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...