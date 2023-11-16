В Курганской области дорожают продукты из «английского завтрака»

В Курганской области подорожали яйца, чай и колбаса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области за неделю выросли средние цены на продукты питания. Среди выросших в цене — яйца, чай и колбаса (так называемый «английский завтрак»). Соответствующая информация появилась на официальном сайте Службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«По данным на 13 ноября 2023 года, средняя стоимость десятка яиц выросла почти на 5%. Цена продукта достигла 100 рублей. Подорожал и черный байховый чай. Килограмм продукции достиг цены в 1046 рублей, что на 4% больше, чем за предыдущий период», — указано на сайте Свердловскстата.

Также выросла средняя стоимость килограмма вареной колбасы. По данным на 13 ноября, ее цена достигла 493 рублей за килограмм. Этот показатель на 1,5% больше, чем за предыдущий период. Некоторые продукты, наоборот, снизились в цене. Уменьшилась средняя стоимость килограмма сливочного масла: 813 рублей, что на 2% меньше, чем за прошлый период.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко подорожали яйца и мясо курицы. Также подорожание коснулось сливочного масла, пшена, хлеба и булочных изделий.